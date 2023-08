Jarosław Kaczyński: stawką tych wyborów jest wolność

Jesteśmy jednym z ostatnich ośrodków wolności w Europie. Warto bronić naszej wyspy wolności i demokracji – powiedział w niedzielę w Chełmie na Lubelszczyźnie wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Lider Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że stawką nadchodzących wyborów parlamentarnych jest między innymi to, jaki język będzie używany w debacie publicznej.

"Czy ma to być polityka ośmiu gwiazdek, oparta na ludzkim nieszczęściu, grubiaństwie" - zapytał wicepremier Jarosław Kaczyński. Jako przykład propagandy stosowanej przez środowiska opozycyjne podał m.in. wykorzystywanie przypadków śmierci kobiet w związku z porodem, które - jak podkreślił - nie mają żadnego związku z polityką.

Prezes PiS odniósł się także do niedawnej wypowiedzi lidera PO Donalda Tuska, który powiedział do swoich zwolenników: "zobaczycie, jak panu prezydentowi rura zmięknie, kiedy się okaże, że jego patron i jego partia są w opozycji, są słabi, są rozliczani".

"Kto używa takiego języka? Ktoś, kto używa takiego języka, powinien być usunięty z polskiego życia politycznego. Są tacy, którzy biją mu brawo, ponieważ żyją w świecie urojonym" - mówił Kaczyński. Jako przykład wymienił między innymi przyjmowane przez zwolenników opozycji twierdzenia o fatalnym stanie gospodarki, które stoją w opozycji do prognoz instytucji finansowych.

"Ta polityka, którą prowadzą opiera się właśnie na takich łajdactwach, kłamstwie, kłamstwie i jeszcze raz kłamstwie" - mówił Kaczyński. Dodał, że wspólnym mianownikiem tego rodzaju metod jest Donald Tusk, "który wprowadził te metody w 2005 roku". Dodał, że wówczas temperatura sporów była znacznie niższa. "To o tamtych czasach można myśleć, jak o złotych" - ocenił prezes PiS.

Jak zauważył wicepremier, kierowana przez Donalda Tuska formacja ma charakter antydemokratyczny lub wręcz totalitarny, akceptuje metody inwigilacji swoich przeciwników politycznych oraz ograniczania wolności. "My tu jesteśmy jednym z ostatnich ośrodków wolności w Europie. Warto bronić naszej wyspy wolności i demokracji - powiedział prezes PiS.

Mówiąc o PO powiedział także, iż celem kampanii PiS jest przekonanie wyborców, że jest to formacja, której "nie warto popierać i doprowadzić do tego, że albo ona sama uschnie albo też tam pojawią się jacyś inni, mądrzejsi ludzi i to wszystko będzie wyglądało inaczej". Podkreślił, że "musi w Polsce wrócić polityczna normalności, polityczna kultura". "Musi wrócić to, co jest wielką wartością dla naszego narodu i jest wielką wartością przez ten naród, stworzoną. Po to musimy zwyciężać" - podsumował Jarosław Kaczyński.