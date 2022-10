Jarosław Kaczyński: utworzenie woj. środkowopomorskiego to sprawa na kolejne kadencje

Nad efektywnością obecnej struktury regionalnej Polski prezes PiS Jarosław Kaczyński postawił znak zapytania, pytany w Koszalinie o ewentualną zmianę administracyjną w kontekście utworzenia woj. środkowopomorskiego. To jest sprawa na kolejne kadencje, z całą pewnością – powiedział.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się w piątek w auli Politechniki Koszalińskiej z mieszkańcami powiatów koszalińskiego, sławieńskiego i szczecineckiego. Ci na kartkach mogli spisać swoje pytania do szefa partii, które odczytał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Jedno z pytań dotyczyło ewentualnej zmiany administracyjnej z kontekście utworzenia woj. środkowopomorskiego, o czym mówił Andrzej Duda podczas swojej pierwszej kampanii w wyborach prezydenckich.

"Ta sprawa była przez nas badana tak bardzo na roboczo. Chcieliśmy takiego rozwiązania, ja też chciałem, ale okazało się, że w znacznej części tego regionu, tej części bardziej na wschód, tej wokół Słupska, w skrócie myślowym mówiąc, tego sobie nie bardzo życzą" - podkreślił w odpowiedzi prezes Kaczyński.

W jego ocenie "tu jest pewien kłopot". Przyznał, że ta "pierwsza próba, myśmy do niej podeszli, ale ona nie zakończyła się powodzeniem".

Zdaniem prezesa w ogóle jest pytanie, czy obecna struktura regionalna Polski jest strukturą efektywną.

"Strukturą efektywną w sensie takim, która odnosi się do obsługi obywateli, bo w gruncie rzeczy po to państwo jest, aby jako całość, jako wspólnotę narodową i indywidualnie obsługiwać. (…) To jest sprawa na kolejne kadencje z całą pewnością, ale my się nad tym zastanawiamy i z całą pewnością nie zapomnimy wtedy o środkowym Pomorzu i nie zapomnimy o Koszalinie, który jest naturalną stolicą tego regionu, który tak naprawdę istnieje" - zapewnił prezes PiS.