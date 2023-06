Jarosław Kaczyński: Via Carpatia to poważny element rozwoju regionu (aktualizacja)

Via Carpatia to poważny element rozwoju regionu. Mimo różnych przeszkód, od nas niezależnych, w 2026 r. ta trasa będzie. Warto mówić o tym, kto to zrobił, kto się w to zaangażował, kto miał plany, które służą naszej ojczyźnie – mówił w sobotę na Podkarpaciu prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Na konferencji prasowej we wsi Rudna Wielka, niedaleko Rzeszowa, prezes PiS stwierdził, że kwestia trasy Via Carpatia to istotny punkt w ramach akcji Trasa Dotrzymanego Słowa.

Przypomniał, że idea Via Carpatii powstała w 2006 r. i była to idea prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

"Chodziło o taką drogę, która zmieni w znacznej mierze układ dróg, a co za tym idzie układ gospodarczy i w jakiejś mierze geopolityczny w Europie. Takie wielkie połączenie północ-południe albo południe-północ" - powiedział.

Szef PiS dodał, że na międzynarodowej konferencji w Łańcucie w 2006 r. przyjęto tę trasę jako plan, ale w 2007 r. zmienił się rząd, a w 2010 r. tragicznie odszedł Lech Kaczyński, a "nasi następcy nie bardzo byli do niej przekonani".

"Już wcześniej ją krytykowali, mówiąc, że jest niepotrzebna, że zbyt wielka. Można tego rodzaju cytaty choćby z Parlamentu Europejskiego przytoczyć" - dodał.

"Dzisiaj mogę tutaj zacytować słowa znanej bardzo piosenki Golec uOrkiestry, +teraz tutaj jest ściernisko, ale będzie San Francisco+. Oczywiście San Francisco dosłownie nie jest tutaj budowane, ale tu, gdzie nie było nic, jest autostrada bardzo żywo funkcjonująca i jeśli chodzi o polską część tej trasy, która będzie ostatecznie liczyła 730 km, to 208 km jest już uruchomione, 280 km jest w tej chwili w budowie, pozostałe w różnych fazach przygotowań" - powiedział Kaczyński.

Dodał, że w 2026 r. "mimo różnych przeszkód od nas niezależnych, jak na przykład orzeczenia NSA, różnego rodzaju protestów, które muszą być rozstrzygnięte przez sądy, mimo wszystko ta trasa będzie".

Szef PiS podkreślał, że Via Carpatia jest ważnym elementem rozwoju regionu. Zwracał uwagę, że przedsiębiorcy chętniej inwestują tam, gdzie przebiega ta trasa. "To było do przewidzenia" - dodał.

Został też zapytany m.in. o to, jak ten szlak drogowy wpłynie na rozwój całej Polski wschodniej. "Tam, gdzie jest Via Carpatia, albo gdzie jest planowana, tam chętniej +przychodzą+ inwestycje" - odpowiedział.

"To służy wszystkim tym ziemiom. Z całą pewnością będzie tak, że te ziemie ożywią się gospodarczo. I nie tylko gospodarczo, bo nam ogromnie zależy także na ożywieniu kulturalnym i w innych dziedzinach życia społecznego. To wszystko składa się na całość, na jakość narodu, naszego życia i na kształt naszej przyszłości" - tłumaczył prezes PiS.

"My o tych ziemiach pamiętamy. Zawsze mówiliśmy, że podział Polski na dwie strefy, podział który rzeczywiście w niektórych państwach występuje, jest z naszego punktu widzenia niedopuszczalny" - podkreślił. "Jest mnóstwo różnych programów, które podejmowaliśmy i podejmujemy, żeby te różnice się zmniejszały, a nie zwiększały" - dodał.

"Jeżeli wygramy te wybory, to ta polityka będzie w dalszym ciągu kontynuowana" - zapewnił Jarosław Kaczyński.

Uczestniczący w konferencji europoseł PiS Tomasz Poręba podkreślił, że "naprawdę jest dumny z tego, co udaje się w ostatnich latach".

"Od 2006, gdy ta idea została zaprezentowana przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Via Carpatia w kolejnych latach nie miała łatwo. To były naprawdę bardzo trudne czasy dla drogi S19 - strategicznej z punktu widzenia rozwoju tej części Europy" - mówił.

"Nasi poprzednicy, rządy Donalda Tuska, Ewy Kopacz - nie boję się tego powiedzieć - oni tej drogi po prostu nie chcieli" - mówił. Dodał, że już w 2014 r. politycy PiS zapowiadali, że Via Carpatia na Podkarpaciu powstanie. "Dzisiaj budowa drogi bardzo mocno, radykalnie przyspieszyła i my tę drogę na pewno do końca wybudujemy" - oświadczył.

Zwrócił też uwagę, że ktoś może zapytać, "dlaczego to robicie?". Dlatego, odpowiedział, "że dla nas najważniejsze jest hasło +Przyszłość to Polska+.

"My tę drogę i tego typu projekty budujemy dla Polaków, żeby Polska się rozwijała, żeby Polska była dynamicznym, bez kompleksów, pewnym siebie krajem. I to się właśnie dzieje, na naszych oczach" - zaznaczył Poręba.

Droga Via Carpatia ma być kluczowym korytarzem transportowym łączącym Europę Północną i Południową. Jest już częściowo dostępna, a częściowo realizowana - liczyć ma kilka tysięcy kilometrów. W Polsce ma mieć około 700 km. Na polski odcinek składają się drogi ekspresowe: S61, S16, S19 między miejscowościami: Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Docelowo trasa ma przebiegać przez pięć województw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpacki.