W środę (21 czerwca) o godz. 12 prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów. Według nieoficjalnych informacji, powoła na stanowisko wicepremiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W południe w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda ma powołać na stanowisko wicepremiera prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jednocześnie ze stanowiska wicepremiera odwołani mają zostać szef MON Mariusz Błaszczak, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

To powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował on z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Kaczyński kierował od października 2020 r.

Jarosław Kaczyński ma rozważać powrót do rządu, ponieważ nie jest zadowolony z kampanii wyborczej. "Prezes PiS chciałby zostać wicepremierem i jednocześnie zdegradować obecnych wicepremierów" - podała gazeta.pl.

Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany w w Radiu Plus czym spowodowany byłby powrót prezesa PiS do rządu, powiedział, że chodzi o wzmocnienie, zdyscyplinowanie prac rządu w tych ostatnich miesiącach przed kampanią.

- Chcemy uniknąć takiej sytuacji, że poszczególne resorty działają trochę w oderwaniu od całości, to zawsze jest taki pośpiech przed końcem kadencji, żeby zdążyć złożyć jeszcze projekty ustaw, coś pozgłaszać, coś pozałatwiać, czasem to są takie rzeczy, które można było załatwić wcześniej, ale się z tym zwlekało i to zostaje jakby na ostatnią chwilę, a z kolei posiedzeń Sejmu już dużo nie będzie, więc chodzi o to, żeby to wszystko spiąć też z naszym programem, zaleceniami partii - dodał polityk PiS.