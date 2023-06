Obecność prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w rządzie będzie gwarantowała, że koncentracja na naszych priorytetach będzie bezwarunkowa i absolutna - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w czwartek w Golczewie (Zachodniopomorskie).

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego na wicepremiera.

Jarosław Kaczyński jest teraz jedynym wicepremierem w rządzie - powrócił do niego po roku.

Do tej pory w rządzie było czterech wiceministrów: Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk oraz Jacek Sasin - wszyscy złożyli rezygnacje.

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego na wicepremiera. Z funkcji wicepremierów prezydent odwołał szefa MON Mariusza Błaszczaka, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, Henryka Kowalczyka i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Jednocześnie powołał ich odpowiednio na stanowiska: ministra obrony narodowej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra członka Rady Ministrów oraz ministra aktywów państwowych.

Jarosław Kaczyński powrócił do rządu - rok temu zrezygnował z funkcji wicepremiera

Kaczyński jest teraz jedynym wicepremierem w rządzie. To powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Jarosław Kaczyński kierował od października 2020 r.

Premier Morawiecki pytany w czwartek o te zmiany wyraził zadowolenie z powrotu Kaczyńskiego do rządu, ponieważ - jak mówił - "przede wszystkim ten program, który mamy, program PiS, w sposób szybki powinien zostać przełożony na rzeczywistość". - Szef obozu, lider całego obozu Prawa i Sprawiedliwości będzie gwarantował, że tak się właśnie stanie, że koncentracja na naszych priorytetach będzie bezwarunkowa i absolutna - przekonywał Morawiecki.

- To w momencie, kiedy tyle różnych impulsów, sygnałów, dociera do nas z zewnątrz, tyle propagandy sączy się z różnych stron, jest bardzo ważne, aby przeciąć wszelkie spekulacje i po prostu skoncentrować się wyłącznie na tym, aby rząd w pełni realizował i zrealizował w jak najkrótszym możliwym czasie wszystkie postulaty, które będą sformułowane przez obóz polityczny PiS, którego szefem jest Jarosław Kaczyński - dodał.

Prezes PiS tym razem nie będzie miał zadań specjalnych

Premier był też pytany o zadania jakie będzie miał wicepremier Kaczyński. - Jarosław Kaczyński tym razem nie wchodzi do rządu po to, aby jakąś konkretną działkę, jakiś konkretny obszar mocno rozbudować, tak jak stało się to poprzednim razem - zaznaczył Morawiecki, przypominając pracę nad ustawą o obronie Rzeczypospolitej i szybkich pracach nad zaporą na polsko-białoruskiej granicy.

- Tym razem są to wszystkie kwestie programowe, które już ogłosiliśmy, nad którymi pracujemy i które przedstawimy w kolejnych miesiącach przed wyborami - wskazał premier.

Morawiecki został też zapytany o Henryka Kowalczyka i o to, jaką rolę będzie on pełnił w rządzie, po tym jak przestał być wicepremierem. - Henryk Kowalczyk jest ministrem, członkiem Rady Ministrów, który jest odpowiedzialny za absolutnie kluczowy komitet - Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów - odparł premier.

- Chcę poprosić pana ministra o większą częstotliwość spotkań, ponieważ problemów gospodarczych, gospodarczo-społecznych jest bardzo dużo. Pan minister Kowalczyk będzie miał ręce pełne roboty - zapewnił Morawiecki.