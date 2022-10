Jarosław Kaczyński zainauguruje w piątek Akademię PiS

Lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zainauguruje w piątek przed południem Akademię PiS, wygłaszając wykład na temat konfliktów w III RP oraz jak ukształtowały one scenę polityczną -zapowiedział prezes RCL i kierownik Akademii Krzysztof Szczucki.

Uczestnikami Akademii będą parlamentarzyści PiS, przedstawiciele Forum Młodych PiS, a także samorządów. "W zjazdach Akademii będzie brało udział po ok. 150 zaproszonych liderów Prawa i Sprawiedliwości. W ten sposób powstaje wewnętrzny system kształcenia, debaty i formowania idei politycznej. Żywy think tank, tworzony przez tych, którym później przyjdzie wdrażanie opracowanych przez nas programów" - zaznaczył Szczucki. "Dlatego wiele czasu poświęcimy na debaty; będziemy zachęcać uczestników Akademii do dyskusji, zadawania pytań, a także do krytycznych uwag" - dodał.

Wykłady w ramach Akademii PiS zostały pogrupowane w trzy bloki: "Skąd jesteśmy?", "Dokąd zmierzamy?" oraz trzeci dotyczący problematyki prawnej. Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu, aż do czerwca przyszłego roku. "Później nastąpi ewaluacja i planowanie kolejnych edycji Akademii" - poinformował Szczucki.

W inauguracyjnym spotkaniu Akademii PiS udział weźmie lider ugrupowania Jarosław Kaczyński. "Wygłosi wykład dotyczący konfliktów w III RP. O co w nich chodziło i jak ukształtowały one taką a nie inną scenę polityczną" - zapowiedział Szczucki.

Podczas kolejnych zjazdów wśród prelegentów znajdą się m.in. premier Mateusz Morawiecki, który będzie mówił o polityce rządu, zwłaszcza gospodarczej; wicepremier Henryk Kowalczyk - o kwestiach rolniczych; szefowa MRiPS Marlena Maląg - o kwestiach społecznych, prezes Orlenu Daniel Obajtek o gospodarce.

"Wykłady wygłosić ma także Sławomir Cenckiewicz, który będzie opowiadał o spuściźnie b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także Piotr Gontarczyk, który będzie komentował Okrągły Stół, czy europoseł Karol Karski, który będzie opowiadał o procedurach w Parlamencie Europejskim" - mówił kierownik Akademii PiS.