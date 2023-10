Jarosław Kaczyński zapewnia, że PiS nie chce wyprowadzić Polski z Unii

Chcemy takiej Unii Europejskiej, w której Polska będzie podmiotowa. Powinniśmy różne rzeczy z Zachodu sprowadzać do Polski, ale nie powinniśmy sprowadzać błędów i to bardzo ciężkich błędów - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

W Unii Europejskiej prezentowane są plany, przez które Polska utraciłaby suwerenność. Nigdy się na to nie zgodzimy, ale zgodziliby się na to nasi przeciwnicy - powiedział prezes PiS.

Chcemy takiej Unii Europejskiej, w której Polska będzie podmiotowa, a Polacy będą obywatelami, w której będzie się liczyło prawo - wyjaśnił. Jednocześnie podkreślił, że PiS nie chce wyprowadzić Polski z Unii.

Jeśli raz się otworzymy, to będziemy mieli powtórkę z tego, co jest na Zachodzie. W Polsce mogą się powtórzyć wydarzenia, które mają miejsce nieustannie w wielu krajach Zachodniej Europy - zaznaczył odnosząc się do pakietu imigracyjnego.

Kaczyński: W UE prezentowane są plany, przez które Polska utraciłaby suwerenność

Kaczyński w "Gościu Wiadomości" TVP podkreślił wagę zbliżających się wyborów parlamentarnych. Zdaniem prezesa PiS, zależy od nich m.in. to, czy podtrzymany zostanie system jego partii, który uważa za dużo bardziej efektywny i sprawiedliwy od poprzedniego, czy system Donalda Tuska.

Wicepremier mówił, że "system Tuska" był niesprawiedliwy, nieefektywny, "a z drugiej strony, był także zupełnie zależny od czynników zewnętrznych, to znaczy z jednej strony Niemiec, a z drugiej strony Rosji - przy czym tutaj chyba za pierwotną należy uznać tę zależność od Niemiec".

"To była wielka zgoda na rabowanie kraju. Ta zgoda determinowała niemożliwość prowadzenia różnego rodzaju polityk, w szczególności polityki społecznej i gospodarczej, a także w sferze np. zbrojeń" - powiedział.

Druga kwestia, o której wspomniał prezes PiS, dotyczy suwerenności. "W tej chwili w Unii Europejskiej prezentowane są plany, które w istocie sprowadzają się do tego, że państwa - ale tak naprawdę nie wszystkie, bo nie te najsilniejsze, a już na pewno nie Niemcy - tracą suwerenność. Polska by też utraciła suwerenność" - podkreślił.

"Myśmy nigdy się na to nie zgadzali i się na to nie zgodzimy. Natomiast nasi konkurenci są tak bardzo zależni od czynników zewnętrznych, że z całą pewnością się na to zgodzą. Tak, jak i zgodzą się na to, żeby powróciły dawne stosunki rosyjsko-niemieckie - niewątpliwie obie strony do tego, mimo wojny, dążą" - zaakcentował Kaczyński.

Kaczyński o pakcie migracyjnym: Jeśli raz się otworzymy, będziemy mieli powtórkę z tego, co jest na Zachodzie

Frakcja Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należy PO i PSL, w Parlamencie Europejskim zawnioskowała o pilną debatę podczas sesji plenarnej na temat "konieczności przyjęcia paktu migracyjnego". Debata ma się odbyć w najbliższą środę.

Prezes PiS odnosząc się do wewnętrznego bezpieczeństwa Polski, wymienił m.in. sprawę nielegalnej emigracji. Jego zdaniem, "w Polsce mogą się powtórzyć wydarzenia, które mają miejsce nieustannie w wielu krajach Zachodniej Europy". Jak dodał, ci, którzy dzisiaj dążą do władzy już raz się na stworzenie mechanizmu, który do tego prowadził, zgodzili.

Podkreślił, że formacja ta zgłosiła, by podjąć dyskusję nt. ostatecznych decyzji ws. paktu migracyjnego. Kaczyński pokazał dokument dotyczący tego, żeby, jak wyjaśnił, "wyciągnąć szybkie wnioski z sytuacji na Lampedusie, a te wnioski, mają polegać na relokacji".

Poinformował, że "są trzy wersje tego dokumentu - Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej". "Te dwa pierwsze nie przewidują żadnej możliwości, żeby się od tego uchylić, a ten trzeci przewiduje taką możliwość poprzez płacenie 20 tys. euro lub więcej za jednego emigranta, którego się nie przyjęło. Decyzję o tym, ilu tych emigrantów ma być, mają zapadać w Komisji Europejskiej, bez wpływu krajów takich jak nasz" - zauważył lider PiS.

Kaczyński podał przykład Finlandii, która przyjęła 300 emigrantów z Somalii, a w wyniku mechanizmu łączenia rodzin i innych mechanizmów, jest ich teraz w Finlandii 30 tys. "Jeśli raz się otworzymy, to będziemy mieli powtórkę z tego, co jest na Zachodzie, a my powinniśmy różne rzeczy z Zachodu sprowadzać do Polski (...), ale nie powinniśmy sprowadzać z Zachodu błędów i to bardzo ciężkich błędów" - ocenił.

Jeśli chodzi o zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa zewnętrznego, wymienił wojnę na Ukrainie. "Mamy przy naszych granicach wojnę, ona się może rozszerzyć. Musimy w związku z tym przygotować się do tego, by to rozszerzenie było bardzo mało prawdopodobne, gdyby, jednak do niego doszło, to po prostu tę wojnę wygrać. I to wygrać przede wszystkim własnymi siłami. My ku temu idziemy długimi krokami, natomiast nasi przeciwnicy mają do tego stosunek bardzo sceptyczny" - powiedział Kaczyński.

Kaczyński Chcemy Unii, w której Polska będzie podmiotowa

W TVP Info Kaczyński został zapytany, czy jego ugrupowanie chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. "Nie chcemy. Jesteśmy przecież kontynuacją Porozumienia Centrum, które było pierwszą partią polityczną chcącą wprowadzić Polskę wtedy jeszcze do EWG i nigdy nie zmieniliśmy zdania" - odpowiedział prezes PiS.

"Natomiast chcemy takiej UE, w której Polska będzie podmiotowa, a Polacy będą obywatelami, będzie się liczyło prawo. Traktaty, które zostały przez nas ratyfikowane, dzisiaj bardzo często nie są przestrzegane, są łamane, bardzo często właśnie wobec naszego kraju, ale także wobec innych krajów" - mówił Kaczyński.

Jak wskazał "chcemy, żeby to się zmieniło". "Liczymy na to, że to się zmieni, że kolejne wybory europejskie, a później dalsze przemiany w Europie doprowadzą do tego, że będziemy mieli Unię Europejską, ale inaczej zorganizowaną i Unię Europejską, która rzeczywiście będzie mogła odgrywać bardzo pozytywną rolę także w skali światowej, ale właśnie dlatego, że będzie szanowała prawa narodów i prawa państw" - mówił prezes PiS.

Kaczyński: Jeśli opozycja dojdzie do władzy, będzie jedna wielka awantura i cofanie się w rozwoju

Prezes PiS został zapytany w wywiadzie, jak przekonałby niezdecydowanych wyborców do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość.

"My gwarantujemy stabilne rządy. Pokazaliśmy to w ciągu 8 lat, a tam będziemy mieli kłótnie między rządzącymi partiami. Już są, przecież w wielu sprawach już nie udało im się porozumieć. Będziemy mieli kłótnie z prezydentem, wojnę z Narodowym Bankiem Polskim, Trybunałem Konstytucyjnym, szereg innych wojen. To prowadzi ku anarchii. Zapowiedzi zemsty prowadzą ku czemuś, co można porównać z jakimiś dalej idącymi niebezpieczeństwami. Razem wziąwszy, zamiast spokoju i rozwoju będziemy mieli jedną wielką awanturę i cofanie się do tyłu, jeżeli chodzi o poziom życia" - ocenił Kaczyński.

Dodał, że opozycję cechuje "ogromny deficyt kwalifikacji politycznych i wszystkich innych". "Jeśli ktoś dobrze gra w piłkę, to nie oznacza, że potrafi dobrze rządzić. Ja bardzo szanuję dobrych piłkarzy, ale nie tych, którzy traktują to jako zajęcie główne, chociaż piłkarzami nie są" - stwierdził.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Kaczyński: Z punktu widzenia interesu Polaków referendum powinno się odbyć

Referendum 15 października powinno się odbyć - powiedział w TVP Info prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński został zapytany w poniedziałek w TVP Info o sierpniową wypowiedź lidera PO Donalda Tuska, który ogłosił publicznie, że unieważnia referendum, które odbędzie się 15 października w dniu wyborów parlamentarnych.

Pierwsze z pytań referendalnych brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

"Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. Niektórzy udają, że jest to gra polityczna, a PiS robi sobie kampanię za państwowe pieniądze" - powiedział Tusk po posiedzeniu Rady Krajowej PO. Zaznaczał, że kwestie, których dotyczą pytania, nie są obecnie sporne.

Kaczyński w odpowiedzi wskazał w poniedziałek, że "zapewniano, że na pewno nie będzie podniesienia wieku emerytalnego, a on został podniesiony". "Sądzę, że ten jeden przykład wystarczy za wiele innych. Po prostu mówią nieprawdę. Od chwili powstania tej formacji zasadą jest to, by nie mówić prawdy, nie rozmawiać z obywatelami, tylko stosować różnego rodzaju chwyty socjotechniczne. Krótko mówiąc: nie demokracja, tylko manipulacja" - powiedział Kaczyński odnosząc się do Platformy Obywatelskiej.

Pytany, czy opozycja boi się referendum, Kaczyński ocenił, że "tu rzeczywiście są jakieś obawy". "Obawy związane z tym, że tak naprawdę mają zamiar zrobić coś dokładnie odwrotnego, no i że po referendum to jednak będzie trudniejsze, niż bez tego referendum" - wskazał prezes PiS.

"Wydaje mi się, że referendum przyniesie wynik jednoznaczny, to znaczy cztery razy +nie+, więc lepiej z ich punktu widzenia, żeby tak nie było" - dodał odnosząc się do opozycji.

Jednocześnie podkreślił jednak, że "z punktu widzenia Polski i Polaków, ich interesu, ich bezpieczeństwa szeroko rozumianego, to referendum powinno się odbyć". "Konstytucja mówi bardzo wyraźnie, że referendum jest formą decyzji demokratycznej, w jakimś sensie tą najwyższą formą, bo wtedy obywatele wypowiadają się w ważnych sprawach bezpośrednio" - zaznaczył Kaczyński.