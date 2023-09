Jarosław Sellin: całą dekadę lat 90. zinstytucjonalizowana polityka historyczna właściwie nie istniała

Całą dekadę lat 90. zinstytucjonalizowana polityka historyczna właściwie nie istniała; pierwszą instytucją zbudowaną od zera, dedykowaną polskiej historii w 1999 roku był Instytut Pamięci Narodowej - powiedział w trakcie Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni wiceszef MKiDN Jarosław Sellin.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin w sobotę wziął udział w panelu dyskusyjnym "Nowe instytucje pamięci" w trakcie trwającego w Gdyni Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci.

"Całą dekadę lat 90. zinstytucjonalizowana polityka historyczna właściwie nie istniała. Wtedy rządzili postkomuniści, liberałowie. Komuniści mówili, że wybieramy przyszłość, nie interesujemy się przeszłością, bo odkrywanie prawdy o przeszłości było dla nich bardzo ryzykowne. Pierwszą instytucją zbudowaną od zera, dedykowaną polskiej historii w 1999 roku był, dzięki rządowi Akcji Wyborczej Solidarność, Instytut Pamięci Narodowej" - stwierdził.

"Widzimy, jakie są dobre efekty systematycznej pracy, od prawie 25 lat, takiej instytucji. Mógłbym o tym dużo mówić, jak nasza świadomość społeczna w sprawie polskiej historii zmieniła się choćby dzięki tej jednej systematycznie i ambitnie pracującej instytucji" - wskazał wiceminister Sellin.

Wiceszef MKiDN podkreślił, że systematyczna praca jest kluczowa w odniesieniu sukcesu w zakresie polityki pamięci i polityki historycznej.

"Dzisiaj te nowoczesne muzea, nie są miejscami nieatrakcyjnymi, na zasadzie +nie dotykaj eksponatów+, +załóż kapcie+, tylko to są miejsca niezwykle atrakcyjne, w których można spędzić cały dzień. Są tam nie tylko wystawy stałe, ale też wystawy czasowe, seminaria, konferencje, debaty, systematycznie wydawane czasopisma, książki, filmy dokumentalne. To jest coś co pozwala nam prowadzić tę politykę historyczną nie od rocznicowej uroczystości, do rocznicowej uroczystości, a między tymi rocznicami 364 dni nic się nie dzieje, tylko codziennie. To jest właśnie siła instytucjonalnie prowadzonej polityki historycznej" - powiedział.

Wiceminister Sellin oznajmił, że w poniedziałek, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej, oficjalnie zostanie ogłoszona informacja o budowie Muzeum Szpęgawskiego. "Będziemy mieli dwa takie muzea, które są filią Muzeum Stutthof i będą wiedzę o Zbrodni Pomorskiej upowszechniać" - podkreślił.

15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW rozpoczął się w środę. W czasie czterech dni Festiwalu Filmowego NNW odbyło się ok. 150 pokazów filmowych i ponad 250 wydarzeń towarzyszących - debat i spotkań, które odbywały w pięciu miejscach: w Gdyńskim Centrum Filmowym, na placu Grunwaldzkim, w Teatrze Muzycznym, w Muzeum Miasta Gdyni i w Muzeum Marynarki Wojennej.