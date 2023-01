Jarosław Sellin: nowelizacja ustawy o SN mieści się w ramach polskiej konstytucji

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym mieści się w ramach polskiej konstytucji – powiedział w sobotę wiceszef MKiDN Jarosław Sellin, odnosząc się do wypowiedzi ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który stwierdził, że ustawa ta "pozostawia wiele do życzenia".

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Według jej autorów ma ona wypełnić kluczowy kamień milowy dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ustawa trafi do prac w Senacie. W piątkowym głosowaniu żadna z 14 poprawek opozycji nie uzyskała poparcia.

Za projektem noweli zagłosowali w piątek niemal wszyscy posłowie PiS. Przeciwko był koalicjant PiS - Solidarna Polska, a także Konfederacja i Polska 2050. Posłowie KO, Lewicy i KP-PSL w zdecydowanej większości wstrzymali się od głosu. Po głosowaniu szef klubu KO Borys Budka powiedział dziennikarzom, że w Senacie zostaną przyjęte poprawki do noweli, które spowodują, że uzyskanie pieniędzy z KPO nie będzie budzić wątpliwości.

W sobotę w Polskim Radiu 24 wiceszef MKiDN nawiązał słów ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który stwierdził, że "ta ustawa pozostawia wiele do życzenia" i "nie mieści się w ramach konstytucji".

"Moim zdaniem mieści się w ramach polskiej konstytucji. Gdybyśmy poza ramy polskiej konstytucji wychodzili, to by tego projektu nie było. Ona po prostu zmienia kwestię miejsca, gdzie orzekane są sprawy dyscyplinarne sędziów i lekko rozszerza kwestię badań niezawisłości sędziowskiej, ale tylko w konkretnych sprawach, a nie - tak jak prezydent się obawiał - kwestionowania statusu sędziów, trzech tysięcy nowych sędziów, którzy się w czasie prezydentury Andrzeja Dudy pojawili w polskim wymiarze sprawiedliwości" - zwrócił uwagę Sellin.

Dodał, że "z zapowiedzi wynika, że Senat przyjmie dokładnie te poprawki, które zgłaszała zjednoczona opozycja w Sejmie, które wywracały kompromis i które doprowadziłyby do tego, żeby tego kompromisu po prostu nie było".

"My musimy te poprawki potem w Sejmie odrzucić i w takim kształcie, w jakim z Sejmu ustawa wyszła do Senatu, ustawa trafi na biurko prezydenta. Wtedy już będzie ruch w ręku prezydenta. Prezydent będzie oceniał, czy jego zdaniem ta ustawa jest konstytucyjna czy niekonstytucyjna i ją podpisze albo wyśle ją do Trybunału Konstytucyjnego" - zaznaczył wiceminister kultury.

Mówiąc o skali pieniędzy dla Polski na realizację Krajowego Planu Odbudowy, Sellin przypomniał, że "to jest mniej więcej 200 mld zł".

"To są pieniądze w dodatku rozłożone na kilka lat, więc to rzeczywiście nie jest tak, że od tych środków być albo nie być Polski zależy. My sobie bez tych środków radzimy i byśmy sobie poradzili. Ale one są istotne z tego względu, że są pewnym sygnałem dla rynków finansowych, czy Polska jest w jakimś konflikcie z dużymi strukturami czy nie, i ratingi Polski w związku z tym mogą być wyższe lub niższe. I to jest ważne. Ekonomiści wyliczają, że te środki wpompowane w polską gospodarkę dają mimo wszystko mniej więcej między 0,5 a 1 proc. wzrostu PKB więcej, a to też nie jest bagatelne" - podsumował.

Projekt nowelizacji ustawy o SN PiS złożył w Sejmie w połowie grudnia ubiegłego roku. Założenia ustawy były negocjowane podczas rozmów ministra ds. UE Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Brukseli.

Zgodnie z tymi przepisami sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. Test ten będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także z urzędu sam sąd. Nowela uzupełnia także możliwość badania podczas testu wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu na podstawie ustawy.