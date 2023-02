Jarosław Sellin: spodziewamy się sporo sensacji i ciekawych odkryć pod Pałacem Brühla

Od 1945 roku pod Pałacem Brühla nie były prowadzone badania archeologiczne, dlatego spodziewamy się tam sporo sensacji i ciekawych odkryć - powiedział w piątek w Studiu PAP wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

W rozmowie z PAP.PL, pytany o postęp prac związanych z odbudową Pałacu Saskiego, Sellin powiedział, że idą one zgodnie z harmonogramem, czego potwierdzeniem jest zakończone badań archeologicznych pod Pałacem Saskim, które przyniosły odkrycie 46 tysięcy zabytków. Wiceszef MKiDN zaznaczył, że nadchodzące prace archeologiczne pod Pałac Brühla powinny przynieść "sporo sensacji".

"Możemy spodziewać się tam ciekawych odkryć, bo od 1945 roku ani pod pałacem Brühla, ani pod kamienicami przy ulicy Królewskiej, nie były prowadzone badania archeologiczne, więc będzie to dziewicze badanie od czasu zniszczeń wojennych i myślę, że będziemy tam mogli spodziewać się sporo sensacji i ciekawych odkryć" - powiedział.

Sellin poinformował, że w marcu ma zostać rozpisany konkurs architektoniczny na odbudowę całego kompleksu na który składają się Pałac Saski, Pałac Brühla i kamienice przy ul. Królewskiej w Warszawie. "Mamy już wytyczne funkcjonalno-użytkowe, w których jest opisane, do czego będą służyć poszczególne pomieszczenia w tych budynkach" - dodał.

Pytany o to, kiedy realnie może rozpocząć się odbudowa, wiceminister kultury powiedział, że jeżeli konkurs architektoniczny zostanie rozstrzygnięty w tym roku, to "realne prace budowlane są możliwe w przyszłym roku". Zaznaczył, że cały kompleks powinien zostać odbudowany do końca tej dekady.

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 11 sierpnia 2021 roku o realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej odtworzone gmachy zostaną przeznaczone na potrzeby Kancelarii Senatu RP, Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego oraz instytucji kulturalnych i społecznych.

Oddanie do użytku gmachów Pałacu Brühla, Pałacu Saskiego i kamienic zaplanowane jest na 2030 rok. Odbudową kompleksu zajmuje się spółka Pałac Saski.

Pałac Saski został zniszczony przez Niemców w dniach 27-29 grudnia 1944 roku. Do dziś zachował się jedynie środkowy fragment kolumnady pałacowej, mieszczący Grób Nieznanego Żołnierza. Przed II wojną światową w Pałac Saski był siedzibą m.in. Sztabu Głównego Wojska Polskiego.

Cała rozmowa pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1537453,gosc-studia-pap-wiceszef-mkidn-jaroslaw-sellin.html oraz https://wideo.pap.pl.