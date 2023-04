Jarosław Wróbel wygrał w sądzie z portalem wp.pl

Warszawski sąd apelacyjny w całości oddalił apelację złożoną przez redaktora naczelnego portalu wp.pl ws. artykułu dot. byłego wiceszefa PGNiG i aktualnego prezes zarządu Energa Obrót S.A. Jarosława Wróbla. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W połowie października 2021 roku portal wp.pl opublikował na swojej stronie artykuł dot. byłego wiceszefa PGNiG i wiceprezesa grupy Lotos, a obecnie prezesa zarządu Energa Obrót S.A. Jarosława Wróbla.

W artykule wskazano, że Wróbel pełniąc funkcję prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa nadużył udzielonych mu uprawnień i nie dopełnił ciążących obowiązków wyrządzając spółce "szkodę majątkową w wielkich rozmiarach". "Eksperci, którzy znają kulisy sprawy i zapoznali się z treścią zawiadomienia, szacują, że mowa o wyrzuceniu w błoto nawet 40 milionów złotych" - pisał portal wp.pl.

Według oświadczenia przesłanego w piątek do PAP przez pełnomocnika Jarosława Wróbla, adwokata Pawła Zielińskiego w sprawie artykułu na początku kwietnia Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości oddalił apelację redaktora naczelnego portalu, tym samym utrzymując w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 listopada 2022 roku. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. Sąd nakazał też opublikowanie sprostowania na stronie portalu.

"Oświadczam, że pełniąc funkcję Prezesa Polskiej Spółki Gazownictwa nie nadużyłem udzielonych mi uprawnień oraz nie doszło do niedopełnienia ciążących na mnie obowiązków. Za każdy rok pełnienia funkcji uzyskałem absolutorium, a moja praca była doceniana (przez indywidualne wyróżnienia i nagrody przyznane przez PGNiG jak również Ministra Energetyki). Nie doprowadziłem do wyrządzenia Spółce jakichkolwiek szkód, w tym na kwotę 40 mln zł. Wręcz przeciwnie Zarządowi, którego byłem członkiem, udało się usprawnić funkcjonowanie Spółki i doprowadzić do wielomilionowych oszczędności wpływających na efektywność funkcjonowania Spółki" - napisał w oświadczeniu przesłanym do PAP Jarosław Wróbel.

Zaznaczył, że podejmowane przez niego decyzje "nie zagrażały w żaden sposób bezpieczeństwu informatycznemu i gospodarczemu PSG, a nadto były podporządkowane interesom tej spółki oraz bezpieczeństwu Państwa". "Nie zmusiłem nikogo z kadry zarządzającej do rezygnacji z premii. Zawarcie porozumienia w tej kwestii było dobrowolne, a część osób tego rodzaju porozumień nie podpisało. Nadto była to wspólna inicjatywa całego Zarządu" - oświadczył.

"Powołanie mnie na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Orlen Południe S.A. nastąpiło w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie sprawowane przeze mnie funkcje oraz stanowiska mają uzasadnienie w posiadanym doświadczeniu i kompetencjach, a nie w znajomościach" - dodał w oświadczeniu Jarosław Wróbel.