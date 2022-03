Jasina o rosyjskich lotach nad Polską: odpowiednie agencje są w tej sprawie bardzo twarde

Polska generalnie odmawia lotów rosyjskich samolotów nad terytorium naszego kraju. Te, które się odbywają, są rejestrowane w zgodzie z procedurami międzynarodowymi; myślę, że tutaj polskie odpowiednie agencje są bardzo twarde - powiedział w piątek rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Rzecznika MSZ pytano w TVN24 o informacje, jakoby mimo zakazu lotów nad Polską niektóre samoloty rosyjskie latały tą trasą na przykład pod pretekstem pomocy humanitarnej. W ubiegłym tygodniu portal Onet podawał, że rosyjskie samoloty próbują omijać sankcje i ściągają turystów z kurortów pod pretekstem lotów biorących udział w akcji humanitarnej za pośrednictwem zaprzyjaźnionych krajów, m.in. Węgier. Trasy co najmniej dwóch takich lotów wiodły również przez Polskę - dowiedział się Onet.

Pytany, czy Polska ma środki, by to sprawdzić, Jasina odparł: "Mamy środki. Mamy na przykład odbyte lub planowane trzy rejsy w związku ze słowacką elektrownią atomową, między Rosją a Węgrami; jeden do Czech - też z tym związany". "Ale Polska generalnie odmawia (takim lotom), na przykład powrotowi pewnego samolotu rosyjskiego z reperacji w Norymberdze itd." - zastrzegł rzecznik MSZ.

"Poza tymi przykładami nie mamy takiego problemu, to jest wszystko rejestrowane w zgodzie z procedurami międzynarodowymi i myślę, że tutaj polskie odpowiednie agencje są bardzo twarde" - podkreślił Jasina.

Rzecznika MSZ pytano także o przejazdy przez Polskę tirów jadących do Białorusi, które wiozą zaopatrzenie być może dla wojsk rosyjskich. Jasina odparł, że "tutaj są kwestie związane z prawem unijnym, ale i gotowość Polski na ograniczenie". Podkreślił, że on "miałby zaufanie do służb celnych, że kontrolują to w sposób odpowiedni", ale - jak zaznaczył - rozumie lęk tych, którzy protestują przeciw tym transportom.