Jasina: w piątek szef MSZ odwiedzi Słowację; w niedzielę uda się do Indii

Szef MSZ Zbigniew Rau weźmie w piątek udział w polsko-słowackich konsultacjach międzyrządowych; spotka się także z szefem MSZ Słowacji Ivanem Korczokiem; w niedzielę szef polskiej dyplomacji uda się do Indii - poinformował w czwartek rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

Na briefingu prasowym rzecznik resortu dyplomacji poinformował, że szef MSZ weźmie w piątek udział w polsko-słowackich konsultacjach międzyrządowych. "Nasz minister spotka się w cztery oczy ze swoim odpowiednikiem, słowackim ministrem spraw zagranicznych Ivanem Korczokiem" - zapowiedział Jasina.

Piątkowe spotkanie polskich i słowackich delegacji będzie trzecią edycją konsultacji międzyrządowych pomiędzy krajami. Ostatnie z nich odbyły się w maju 2017 roku. Obecne spotkanie jest pierwszy organizowanym przez gabinet premiera Eduarda Hegera, który funkcję pełni od kwietnia ubiegłego roku.

Rzecznik MSZ poinformował ponadto, że w najbliższą niedzielę Rau - przede wszystkim w charakterze szefa polskiej dyplomacji, ale też przewodniczącego OBWE - uda się do Indii. "Będzie to pierwsza od dłuższego czasu tej rangi wizyta przedstawiciela polskiego rządu w Indiach" - powiedział Jasina.

Zapowiedział, że Rau weźmie też udział w obradach Raisina Dialogue, czyli - jak mówił - forum, mającego charakter azjatyckiego Davos.

Międzynarodowa konferencja Raisina Dialogue uznawana jest za największe organizowane przez Indie forum poświęcone kluczowym kwestiom geopolitycznym i geoekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu azjatyckiego oraz spraw indyjskich. Konferencja organizowania jest corocznie od 2016 r. przez indyjski ośrodek analityczny Observer Research Foundation, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Indii.

Ponadto szef polskiego MSZ spotka się ze swoim indyjskim odpowiednikiem Subrahmanyamem Jaishankarem oraz premierem Indii Narendrą Modim. Jasina przekazał także, że Rau uhonoruje pośmiertnie osoby, które pomagały Polakom ewakuowanym ze Związku Radzieckiego w 1942 roku.

"Ta wizyta - mamy nadzieję - będzie bardzo ważnym wydarzeniem we współczesnych kontekstach. Pamiętajmy, że Indie są drugim co do liczby ludności państwem Azji, największą demokracją, jaka istnieje na świecie, państwem, które odgrywa - przynajmniej deklaratywnie - sporą rolę w relacjach z Europą, utrzymuje bardzo bogate stosunki i z UE, i z Rosją, i ze Stanami Zjednoczonymi. Rzeczą niezwykle ważną będzie głos pana ministra, który tam słyszany będzie" - powiedział rzecznik MSZ.

Zapowiedział, że polska delegacja będzie starała się przekonać indyjskich partnerów do naszego zdania na rosyjską agresję na Ukrainę. "Pokażemy, co się w Europie Wschodniej dzieje, co się dzieje na Ukrainie" - powiedział Jasina.