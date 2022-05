Jasina: w przyszłym tygodniu szef MSZ odwiedzi Berlin i Stambuł; następnie wybiera się do krajów Azji Centralnej

W przyszłym tygodniu szef polskiego MSZ Zbigniew Rau udaje się z dwiema wizytami zagranicznymi; we wtorek odwiedzi Berlin, gdzie spotka się ze swoją niemiecką odpowiedniczką Annaleną Baerbock; w czwartek uda się do Turcji na spotkanie trilogu Polska-Rumunia-Turcja - przekazał PAP rzecznik MSZ Łukasz Jasina.

31 maja z kolei - jak przekazał Jasina - szef polskiego MSZ w roli przewodniczącego OBWE rozpocznie podróż, w ramach której odwiedzi Mongolię, Kazachstan i Uzbekistan.

"W najbliższym czasie minister Rau udaje się z kilkoma wizytami zagranicznymi: dwiema w roli polskiego ministra spraw zagranicznych i jedną w roli przewodniczącego OBWE. W najbliższy wtorek minister złoży jednodniową roboczą wizytę w Berlinie. Będzie to rewizyta pani minister Annaleny Baerbock, która przebywała w grudniu w Polsce. W ramach wtorkowej wizyty zaplanowano dłuższą rozmowę w cztery oczy z panią minister Baerbock, odbędzie się też spotkanie delegacji plenarnych obu krajów" - powiedział rzecznik MSZ. Dodał, że na koniec wizyty minister Rau zwiedzi berliński Instytut Pileckiego, jego oddział przy Bramie Brandenburskiej

Jak podkreślił Jasina, wizyta w Berlinie będzie "bardzo krótka i sprawna", a w jej trakcie będą poruszane "wszystkie istotne dla obu stron kwestie". Według rzecznika wśród nich najważniejszą będzie kwestia obrony Ukrainy wobec rosyjskiej agresji, w tym sprawa szóstego pakietu sankcji, który zakłada embargo na dostawy ropy naftowej z Rosji.

26 i 27 maja szef polskiego MSZ będzie przebywał w Stambule. "Minister weźmie udział w spotkaniu tzw. trilogu polsko-turecko-rumuńskiego. Jest to format bardzo ważny w kontekście bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, gdzie Rumunia i Polska to ważni partnerzy, podobnie jak Turcja jest niezwykle istotnym elementem NATO. Rozmowy te będą szczególnie istotne w kontekście ratyfikacji wniosków fińskiego i szwedzkiego o wstąpienie do Sojuszu. Polska liczy na rozszerzenie NATO" - powiedział Jasina.

Turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan poinformował, że Ankara nie zgodzi się na wejście nordyckich państw do Sojuszu, ponieważ popierają one ugrupowania, które Turcja uznaje za terrorystów.

Wspierane przez Zachód milicje YPG stanowią trzon Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), które odegrały decydującą rolę w pokonaniu Państwa Islamskiego (IS) w Syrii. Ankara uważa je jednak za organizację terrorystyczną z powodu powiązań z separatystyczną i zdelegalizowaną w Turcji Partią Pracujących Kurdystanu (PKK).

Jasina zaznaczył, że podczas wizyty w Stambule Rau spotka się z szefem MSZ Turcji Mevlutem Cavusoglu i szefem rumuńskiej dyplomacji Bogdanem Aurescu. Jak zaznaczył, będą to spotkania poświęcone przede wszystkim kwestiom architektury bezpieczeństwa w Europie.

"Natomiast 31 maja minister rusza jako szef OBWE w kilkudniową podróż, która potrwa prawdopodobnie do 4 czerwca. Uda się do trzech państw Azji Centralnej: Mongolii, Kazachstanu i Uzbekistanu; w każdym z tych krajów będzie rozmawiał ze swoim odpowiednikiem i z przewodniczącym parlamentu" - przekazał rzecznik MSZ.

Jasina dodał, że program tej wizyty jest obecnie ustalany, wśród tematów będą problemy bezpieczeństwa w regionie.