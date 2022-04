Jasina: w środę szef MSZ na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO, w niedzielę - państw UE

W środę szef MSZ Zbigniew Rau udaje się do Brukseli na spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO, a w niedzielę do Luksemburga na spotkanie unijnej Rady do Spraw Zagranicznych - poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina. W międzyczasie odbędzie się też spotkanie tzw trójki OBWE.

Jasina powiedział na konferencji prasowej, że środowe spotkanie w Brukseli ministrów spraw zagranicznych państw NATO będzie poświęcone debacie na temat strategii Sojuszu. "Ale myślę, że najważniejszym tematem pozostanie to, co się dzieje na wschód od Polski i odpowiedź Paktu Północnoatlantyckiego na to, co się tam dzieje" - dodał rzecznik MSZ.

Poinformował, że w niedzielę szef MSZ uda się do Luksemburga na spotkanie unijnej Rady do Spraw Zagranicznych, gdzie "także będą omawiane kwestie przede wszystkim ukraińskie, ale nie tylko".

Jasina poinformował, że pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami w Polsce spotka się tzw. trójka OBWE - czyli ministrowie spraw zagranicznych trzech państw: tego, które przewodniczyło tej organizacji w poprzednim roku, przewodniczy obecnie i będzie przewodniczyć OBWE w następnym roku. "W tym wypadku są to ministrowie spraw zagranicznych: Szwecji, Polski i Macedonii Północnej" - dodał rzecznik MSZ.

Poinformował, że ministrowie spraw zagranicznych Szwecji - Ann Linde i Macedonii Północnej - Bujar Osmani udadzą się w towarzystwie ministra Raua do Przemyśla i Rzeszowa oraz do centrum recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy w Korczowej, "gdzie Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zapozna się z sytuacją na granicy". Rzecznik MSZ dodał, że w Rzeszowie odbędzie się konferencja prasowa.

Jasina poinformował też, że w piątek wizytę w Polsce złoży minister spraw zagranicznych Chorwacji Gordan Grlić Radman. Dodał, że wizyta ta nie jest związana wyłącznie z kwestią wojny na Ukrainie, ale również z obchodzonym w tym roku 30-leciem nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską i Chorwacją.