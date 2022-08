Jasna Góra: 37. Pielgrzymka Energetyków, Elektryków i Elektroników

O pokój, bezpieczeństwo energetyczne Polski i bezpieczną pracę modlili się w niedzielę na Jasnej Górze uczestnicy 37. Pielgrzymki Energetyków, Elektryków i Elektroników. Do Częstochowy przyjechali przedstawiciele branży energetycznej z całego kraju.

W pielgrzymce uczestniczyli prezesi i dyrektorzy zakładów energetycznych, przedstawiciele zarządów i spółek oraz związkowcy. Wraz z czynnymi zawodowo pracownikami branży z rodzinami do Częstochowy przybyli również emeryci i renciści.

Mszy św. dla uczestników pielgrzymki przewodniczył ordynariusz rzeszowski biskup Jan Wątroba, który podkreślił w homilii, że praca zawodowa energetyków, elektryków i elektroników ma wymiar służby drugiemu człowiekowi i ojczyźnie - służby, która przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa wszystkich Polaków.

Także podprzeor Jasnej Góry o. Rafał Wilk, który powitał pielgrzymów, podziękował wszystkim pracownikom branży energetycznej w Polsce za ich pracę. "Dosłownie strach pomyśleć, jak wyglądałoby nasze życie, w tym to religijne, bez waszej działalności w czasie pandemii, kwarantanny, izolacji - mówił paulin.

Jak wskazywał przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków "Nazaret" Dawid Ziemiński, wobec wciąż rosnącego zapotrzebowania na prąd przed branżą energetyczną stoi dziś wiele wyzwań. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, jego energetycznej suwerenności, rentowności produkcji prądu i rozwój nowych technologii.

"Ważna jest też innowacyjność - na pewno pod kątem odnawialnych źródeł energii. Wiemy, co dzieje się na rynku OZE, więc w tym kierunku idziemy, pod tym kątem szerokie inwestycje zarówno w sektorze dystrybucji, jak i elektrowni, a także różnego rodzaju modernizacje. I to jest to, na co kładziemy nacisk: inwestycje, szczególnie teraz w tym trudnym czasie, które stwarzają nam możliwość podłączanie nowych instalacji, chociażby fotowoltaicznych" - powiedział Ziemiński, cytowany przez służby prasowe sanktuarium.

Pielgrzymki tradycyjnie organizowane są w sobotę i niedzielę po Dniu Energetyka obchodzonym 14 sierpnia, w rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Kolbego, patrona energetyków. Organizatorem pielgrzymki było stowarzyszenie "Nazaret". To ruch katolików świeckich pracujących w zakładach energetycznych, elektrowniach, elektrociepłowniach, pracowników zaplecza technicznego energetyki i innych firm związanych z tym zawodem i będących podmiotem ewangelizacji w tym środowisku zawodowym.

