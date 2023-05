Jasna Góra: 4. Pielgrzymka Kobiet pod hasłem „Odwagi! Nie bójcie się!”

Pod hasłem „Odwagi! Nie bójcie się!” na Jasną Górę przybyła w niedzielę 4. Pielgrzymka Kobiet. W rozważaniach wspominano postać Stanisławy Leszczyńskiej – położnej, która w niemieckim obozie Auschwitz odebrała ponad 3 tys. porodów. Trwają starania o jej beatyfikację.

"Leszczyńska swoją niezłomną postawą przypomina nam, że życie ludzkie jest święte; że życia trzeba bronić od poczęcia do naturalnej śmierci; że nie można ulegać kłamliwym hasłom, że możliwość zabijania człowieka w początkach jego życia to wolność, a zabijanie ludzi starych i chorych to eutanazja czyli dobra śmierć" - mówił delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet bp Wiesław Szlachetka.

Hierarcha podkreślił, że swoją postawą Stanisława Leszczyńska głosiła orędzie życia, miłości i nadziei, których - jak zauważył - tak bardzo dzisiaj potrzebuje świat. "Prawdziwa odwaga to być po stronie życia - zwłaszcza tych najsłabszych, którzy sami się nie mogą obronić" - powiedział biskup, cytowany przez biuro prasowe częstochowskiego sanktuarium.

Jak przypomina Instytut Pamięci Narodowej, w czasie II wojny światowej Stanisławę Leszczyńską przydzielono do służby medycznej podległej zbrodniarzowi Josefowi Mengelemu - lekarzowi, który dokonywał pseudomedycznych brutalnych eksperymentów na ludziach i selekcjonował więźniów do komór gazowych.

"W miejscu, gdzie każde nowo narodzone dziecko traktowano jak martwego, Stanisława z narażeniem własnego życia uratowała tysiące ludzkich istnień. Przed każdym porodem modliła się. Potajemnie przyjmowała porody więźniarek, zapewniała opiekę noworodkom, pomagając utrzymać je przy życiu. Przyjęła około 3 tysiące porodów. Żadne z dzieci nie zmarło podczas porodu, jednak do chwili uwolnienia obozu przeżyło tylko trzydzieścioro z nich" - podaje IPN.

"Swoją niezłomną postawą (St. Leszczyńska - PAP) przypomina nam, że życie ludzkie jest święte i trzeba go bronić zawsze" - mówił w niedzielnej homilii bp Wiesław Szlachetka. Zaznaczył, że Leszczyńska jest dziś symbolem, ponieważ - mówił - "mimo, że nieustannie groziła jej śmierć, że w obozie koncentracyjnym narażała życie swoje i swojej córki, mimo, że każdego dnia mogła trafić do komory gazowej - broniła tego co boże, broniła życia".

Oparta na materiałach historycznych plenerowa wystawa, którą od piątku można oglądać na wałach Jasnej Góry, składa się z 16 dużych tablic ułożonych na specjalnych kostkach. Są na nich obozowe zdjęcia, opisy więziennych wydarzeń, a także wspomnienia syna i córki Stanisławy Leszczyńskiej. Bohaterka wystawy była położną przez blisko 40 lat. Zmarła w 1974 roku. Trwają starania o jej beatyfikację.

Przez współwięźniów położna nazywana była Mateczką i Aniołem Życia. Swoje przeżycia z Auschwitz Stanisława Leszczyńska spisała w 1965 roku w publikacji "Raport położnej z Oświęcimia", zamieszczonej w "Przeglądzie Lekarskim". Jak poinformowało biuro prasowe Jasnej Góry, ekspozycję przygotowała Maria Stachurska, mama Anny Lewandowskiej - żony piłkarza Roberta Lewandowskiego. Przedsięwzięcie współorganizuje Fundacja Stanisława Pomian-Strzednickiego.