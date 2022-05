Jasna Góra: Nowe miejsce pamięci w dawnych kazamatach Bastionu św. Barbary

W dawnych kazamatach Bastionu św. Barbary, będącego częścią jasnogórskich fortyfikacji, powstało nowe miejsce pamięci - Kaplica Jasnogórskiej Matki Pojednania oraz "Golgota Wschodu" - w którym o martyrologii Polaków opowiadają szklane tablice z informacjami oraz film dokumentalny.

"To przesłanie historyczne mówi o cierpieniach narodu polskiego, degradacji człowieka i człowieczeństwa, spowodowanych odejściem od Boga. Trzeba pamiętać, ale i dążyć do pojednania, bo brak przebaczenia degraduje nas samych, a wiedzą to najlepiej ci, którzy przeżyli piekło Wschodu" - mówił podczas poniedziałkowej uroczystości poświęcenia kaplicy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki.

Jak podkreślił arcybiskup, cytowany przez biuro prasowe jasnogórskiego sanktuarium, to Matka Boża była jedyną ostoją w czasie niewoli i jest jedyną nadzieją dla teraźniejszości, także - jak mówił - "dla Ukraińców, którzy muszą znosić tą samą tajemnicę nieprawości, rozpoczynającą się od lekceważenia Pana Boga".

Przewodniczący Episkopatu Polski podziękował gospodarzom Jasnej Góry - ojcom paulinom - a także wszystkim, którzy dołożyli starań, by w zabudowaniach klasztoru mogło powstać nowe miejsce pamięci. Upamiętnia ono - jak podało biuro prasowe klasztoru - "miliony Polaków, ofiary Rosji carskiej i totalitaryzmu sowieckiego", a także niesie "przesłanie o niezłomności ludzkiego ducha, przebaczeniu i wierze we wstawiennictwo Matki Bożej".

Kazamaty zabytkowego jasnogórskiego Bastionu św. Barbary, to miejsce z długą i symboliczną historią - część jasnogórskich fortyfikacji. W odrestaurowanym wnętrzu umieszczono dwa wymowne wizerunki Matki Bożej Jasnogórskiej. "To obraz Matki Bożej Wygnańców Tułaczy, który podzielił los Polaków pod radzieckim terrorem, oraz ikona z 1991 r., która towarzyszyła tu VI Światowym Dniom Młodzieży z Janem Pawłem II" - wyjaśnił przełożony generalny Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski, cytowany przez biuro prasowe Jasnej Góry.

Przedstawiciele sanktuarium tłumaczą, że "Golgota Wschodu" w Bastionie św. Barbary jako miejsce pamięci nie ogranicza się do upamiętnienia zbrodni katyńskiej, ale ma szersze znaczenie.

"Coś, co podobne było do zbrodni katyńskiej, stawało się udziałem zesłańców syberyjskich po upadku powstania listopadowego, styczniowego, Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich w XX wieku" - wyjaśnił historyk z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. Lech Krzyżanowski. Jasnogórska "Golgota Wschodu" obejmuje okres do 17 września 1993 r., kiedy Polskę opuścili ostatni żołnierze sowieccy.

Jak przypomina biuro prasowe Jasnej Góry, twórcą pojęcia "Golgota Wschodu" był papież Jan Paweł II, który doświadczył, podobnie jak wszyscy Polacy jego pokolenia, dwóch totalitaryzmów: nazistowskiego i komunistycznego. Najbardziej znaną tragedią "Golgoty Wschodu" jest zbrodnia katyńska. Otwarcie "Golgoty Wschody" wobec trwającej tuż za polskim progiem wojny, nabiera szczególnej wymowy - podkreślają ojcowie paulini.