Jasna Góra: Pielgrzymki leśników, marynarzy i tygodnika „Niedziela”

Leśnicy, marynarze i rybacy, a także środowisko katolickiego tygodnika „Niedziela” - to niektóre grupy, które w sobotę pielgrzymowały na Jasną Górę. W sanktuarium tego dnia zakończył się też Kongres bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W 26. Pielgrzymce Leśników wzięli tradycyjnie udział pracownicy leśnictwa, zakładów usług leśnych, przemysłu drzewnego, parków narodowych, ochrony środowiska, wyższych i średnich szkół leśnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Mszę podczas pielgrzymki celebrował bp Wiesław Śmigiel z Torunia, który przekonywał, że "nie można z troską pochylać się nad losem zwierząt, płakać nad każdym zagrożonym gatunkiem i chronić najmniejsze źdźbło trawy i jednocześnie gardzić człowiekiem".

"Prawdziwy ekolog najpierw troszczy się o swoje serce, ekologia bez moralności, bez zasad, może zamienić się w próbę usprawiedliwienia nieporządku w życiu człowieka - mówił kaznodzieja i pytał o to, jak można kochać stworzenie, gdy w naszym sercu jest nienawiść, pragnienie walki, realizacja interesów ekonomicznych lub nawet pogarda dla tradycji, rodziny i innych ludzi" - powiedział biskup, cytowany przez biuro prasowe sanktuarium.

Józef Kubica, pełniący obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych podkreślał, że pielgrzymka to wielkie święto leśników, okazja przede wszystkim do wspólnej modlitwy, ale i braterskiego spotkania. "Ataków na Lasy Państwowe jest wiele, w Unii Europejskiej szerzy się fałszywy ekologizm, ale damy radę, bo jesteśmy przekonani o dobrej drodze, którą podążamy, mamy doświadczenie ponadstuletnie" - powiedział.

Po raz 40. na Jasnej Górze odbyła się Pielgrzymka Ludzi Morza, która zgromadziła marynarzy, rybaków oraz ich rodziny - m.in. z Gdyni, Jastarni i Szczecina. Pielgrzymkę organizuje Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum "Stella Maris" w Gdyni.

Pod hasłem "Czyńcie wszystko z miłości, nic na siłę" na Jasnej Górze w sobotę odbyła się 26. Pielgrzymka Czytelników, Współpracowników i Pracowników Tygodnika Katolickiego "Niedziela". "Niedziela" to czasopismo wydawane z przerwami od 1926 r. w Częstochowie początkowo jako pismo diecezjalne, a po II wojnie światowej jako tygodnik ogólnopolski. Trzy razy zawieszało swoją działalność: podczas wojny (1939-45), w okresie PRL (1953-81) oraz w stanie wojennym (grudzień 1981). Szczególną rolę w dziejach "Niedzieli" odegrała również pisarka katolicka Zofia Kossak-Szczucka, która współredagowała pismo w 1945 r.

W sobotę zakończył się na Jasnej Górze dwudniowy Kongres bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który poprzedził 40. Pielgrzymkę Ludzi Pracy. W spotkaniu wziął udział m.in. bratanek ks. Jerzego - Marek Popiełuszko, prezes rodzinnej fundacji "Dobro". "Robię, co mogę, by szerzyć kult ks. Jerzego na całym świecie" - powiedział z rozmowie z Biurem Prasowym Jasnej Góry. Jak podkreślił, ks. Popiełuszko bardzo często bywał na Jasnej Górze. "To było dla niego miejsce bardzo ważne, gdzie przede wszystkim dziękował Maryi za otrzymane łaski, nabierał nowego ducha. Przybył tu np. ze swoimi rodzicami zaraz po wyjściu z wojska" - powiedział. Spotkanie zakończyło się podpisaniem Karty Kongresu, w której zadeklarowano m.in. wsparcie działań na rzecz popularyzacji osoby ks. Popiełuszki.