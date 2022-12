Jasna Góra: Trwa przystrajanie sanktuarium przed Bożym Narodzeniem

Jodły w jasnogórskiej bazylice i przed wejściem do klasztoru, świąteczny wystrój kaplicy Matki Bożej, świerki do przystrojenia przez dzieci w tzw. wieczerniku – na Jasnej Górze trwa przygotowywanie świątecznego wystroju przed Bożym Narodzeniem.

Jak wynika z informacji służb prasowych sanktuarium, w jasnogórskiej bazylice ustawiono już ponad ośmiometrowe jodły, bożonarodzeniowe drzewko ustawiono też przed głównym wejściem do sanktuarium. Choinki, które w tym roku ozdobią bazylikę, a także kaplicę Matki Bożej, wyhodowano pod Poznaniem.

Jeden z czuwających nad wystrojem klasztornych przestrzeni braci, Dawid Respondek podkreśla, że Boże Narodzenie to pielęgnowanie tradycji także w zewnętrznej symbolice. Zakonnik deklaruje przy tym radość, że w dekoracjach świątecznych powracają naturalne elementy, które pozwalają kontemplować piękno świata.

"Drzewo, kamień, len, naturalne elementy powracają, stają się znów chętnie używane do dekoracji. Podobnie w potrawach wigilijnych i świątecznych, widać powrót do tradycji. Używamy pięciu zmysłów w poruszaniu się w świecie, więc one są używane i do przeżywania naszej wiary" - ocenił Respondek.

Przed Bożym Narodzeniem przygotowywany jest też tzw. wieczernik - namiotowa kaplica, w której od kilkunastu lat tuż przed świętami odbywa się konkurs dla dzieci z okolicznych przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych. Co roku dzieci ozdabiają tam 40 świerków darowanych przez Lasy Państwowe, następnie najpiękniejszą choinkę wybierają pielgrzymi i internauci.

Celem jest utrwalanie polskich tradycji obchodów Bożego Narodzenia i poznawanie symboliki świątecznych ozdób. Losowanie drzewek i ich strojenie samodzielnie wykonanymi ozdobami odbędzie się w środę 21 grudnia. W tym roku przesłaniem jest solidarność z Ukrainą - organizatorzy zachęcają, aby każda placówka przygotowała dodatkową ozdobę niosącą przesłanie nadziei i pokoju.

Ozdoby te zostaną umieszczone na choince solidarności z Ukrainą, która stanie na dziedzińcu przed wejściem do bazyliki. Drzewko to zostanie udekorowane razem z przedstawicielami uchodźców również w środę. Organizatorzy zachęcali też, aby dzieci przygotowały świąteczne kartki dla rodzin i rówieśników, które zostaną przekazane wiernym z paulińskich parafii w Ukrainie.

Jasnogórscy zakonnicy akcentują, że wśród przygotowań do świąt Bożego Narodzenia najważniejsza jest troska o sprawy duchowe, dlatego wielu pielgrzymów przybywających w czasie adwentu na Jasną Górę korzysta ze spowiedzi. Odbywa się ona w kaplicy Pokuty i Pojednania. Paulini zachęcają, aby spowiedzi nie odkładać na ostatnią chwilę.