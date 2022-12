Jasnogórscy paulini zapraszają do odwiedzenia Dzieciątka Jezus i Matki Bożej

Do odwiedzenia nowonarodzonego Jezusa i Matki Bożej zapraszają w święta Bożego Narodzenia jasnogórscy paulini. Po pasterce figurę Dzieciątka złożono w tradycyjnej Betlejemce na klasztornym dziecińcu; podobnie jak w poprzednich latach jest też ruchoma szopka na fosach.

W okolicznościowym świątecznym słowie generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski i przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski życzą wiernym, aby czas Świąt Narodzenia Pańskiego stał się doświadczeniem pokoju, niesionego przez Chrystusa. "Innych możemy obdarzyć pokojem tylko wtedy, kiedy sami go doświadczamy od objawiającego się nam Boga" - napisali zakonnicy.

"Aniołowie głoszą, że Dziecię narodzone z Maryi Panny przynosi prawdziwy pokój, którego ten świat nie może zaoferować. Jezus nie przynosi pokoju banalnego i połowicznego, który narzuca innym swoje racje i panowanie. Chrystus przychodzi, by pokonując śmierć i grzech, unicestwić tę przyczynę wrogości i rozłamu. Jezus przychodzi i pokazując źródło niepokoju i wojny, czyli grzech - +przez Krzyż w sobie zadaje śmierć wrogości+" - zaznaczyli o. Chrapkowki i o. Pacholski.

Po mszy św. pasterskiej w Bazylice o północy pod przewodnictwem o. Chrapkowskiego, figurkę Dzieciątka przeniesiono do szopki na jasnogórskim dziedzińcu, przed bazyliką.

Świąteczna suma zaplanowana jest w bazylice o godz.11. (pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo); po niej przewidziano koncert kolęd w wykonaniu Jasnogórskiego Chóru Chłopięco-Męskiego "Pueri Claromontani".

Msza św. w języku ukraińskim odbędzie się w bazylice o godz. 14.30 - z udziałem m.in. karmelitanek bosych z Charkowa. Po tej mszy odbędzie się wspólne śpiewanie kolęd.

Wierni przybywający do sanktuarium w czasie świątecznym mogą oddać pokłon Dzieciątku, nawiedzając ogółem trzy jasnogórskie szopki: tradycyjną na dziedzińcu, mniejszą - w bazylice po lewej stronie głównej nawy oraz ruchomą, znajdującą się na tzw. fosach.

Ta ostatnia, zawierającą ok. 500 postaci i innych elementów ukazujących ludzką codzienność, w którą wchodzi Nowonarodzony Jezus, będzie otwarta w kolejne dni od poniedziałku do piątku w godz. od 9. do 18., a w soboty i niedziele od 9. do 20. (szopka ta zwyczajowo jest udostępniana do wtorku poprzedzającego Środę Popielcową).

Udając się do szopki na fosach, przechodzi się obok tzw. Wieczernika: w ustawionym na tamtejszym dziedzińcu namiocie odbywa się konkurs na Wieczernikową Choinkę. W ostatnią środę dostarczone przez Lasy Państwowe świerki przystroiły tam dzieci z częstochowskich i okolicznych szkół oraz przedszkoli. Głosowanie odbywa się tradycyjnie, przez wrzucanie kartek do urn w Wieczerniku do 2 stycznia 2023 r. i przez stronę internetową Radia Jasna Góra do 12 stycznia 2023 r.

Do Niedzieli Chrztu Pańskiego (8 stycznia) w sanktuarium będzie trwała świąteczna zbiórka pieniędzy i różnych źródeł światła na rzecz pozbawionej prądu Ukrainy. Paulini proszą, aby ze względu na zaostrzającą się zimę nie zwlekać z pomocą.

Skarbony na datki, z których zakupione mają zostać agregaty prądotwórcze, ustawione będą przy szopkach. Nowe, najlepiej akumulatorowe latarki, lampy, a także baterie, świeczki czy generatory prądu, można składać w Jasnogórskim Punkcie Charytatywnym przy ulicy św. Barbary 6, od poniedziałku do soboty w godz. od 8. do 10.30.