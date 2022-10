Jaworzno: Mobilny showroom IPN z "Grą Szyfrów" stanął na rynku

Na jaworznickim stanął w środę mobilny showroom promujący gamingowy projekt edukacyjny "Gra Szyfrów" - przekazała PAP Monika Kobylańska z katowickiego oddziału IPN. "Gra szyfrów" to gra komputerowa służąca rozrywce i edukacji historycznej.

Jak wynika z informacji IPN, "Gra szyfrów" to projekt gamingowy przygotowany jako gra FPP (first person perspective), składająca się z trzech misji. Opisują one przebieg wojny polsko-bolszewickiej i wpływ polskiej kryptologii na jej zwycięski finał. W grze można złamać bolszewickie szyfry i zniszczyć sowiecki pociąg pancerny.

Rozwiązania zastosowane w grze powstały na podstawie materiałów źródłowych lub zostały odwzorowane z historycznych eksponatów. Misje graczy dotyczą wydarzeń historycznych, a każdy z bohaterów ma inne, kluczowe dla wyników bitwy zadanie. Fabuła rozpoczyna się pod koniec 1920 r., kiedy toczyła się walka o Korosteń - ważny węzeł kolejowy i baza techniczno-zaopatrzeniowa.

Mobilna wystawa odwiedza 20 miast w całej Polsce. Ruszyła 14 września z Warszawy. Jaworzno jest jednym z ostatnich przystanków - w czwartek showroom pojawi się jeszcze w Namysłowie finał a przedsięwzięcia odbędzie się 28 października w Głogowie.

Celem organizatorów wystawy jest umożliwienie jak największej liczbie osób bezpośredniego zapoznania się i doświadczenia możliwości edukacyjno-rozrywkowych, oferowanych przez współczesne nowe technologie.

"Gra Szyfrów" jest częścią projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. "Gry w edukacji" i została wpisana do programu nauczania jako treści rekomendowane. W naczepie ciężarówki, promującej ten projekt IPN, znajdują się konsole do "Gry szyfrów".

Wystawa jest dostępna bezpłatnie w godz. 10-16, przy czym w godzinach 10-13 dla grup zorganizowanych, a w godzinach 13-16 dla osób indywidualnych: dorosłych i młodzieży w wieku od 13. roku życia - za zgodą rodzica lub opiekuna.

Sama gra została bezpłatnie udostępniona na platformie Steam. Można ją również pobrać z AppStore oraz Sklepu Play. Działa na goglach VR, PC z systemem Windows oraz urządzeniach mobilnych obsługiwanych przez iOS i Android.