Jaworzno: Otwarto minicentrum nauki SOWA

Minicentrum nauki "SOWA – Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności" otwarto w środę w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej „GEOsfera” w Jaworznie. To przestrzeń swobodnego eksperymentowania, inspirowana nauką.

"Ta inicjatywa to stworzenie dla dzieci i młodzieży przestrzeni do poszerzania swoich umiejętności oraz kompetencji społecznych, np. pracy w zespole. Jest to przygotowanie młodych ludzi do tego, aby swoją aktywnością mogli uczestniczyć w edukacji na poziomie szkoły średniej, a później na poziomie akademickim" - powiedział wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki podczas uroczystości.

"Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - SOWA" to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. W jego ramach w 32 miastach w całej Polsce - w tym w Jaworznie - powstają minicentra nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze warszawskiego Kopernika.

W każdej takiej placówce mieści się wystawa oraz Majsternia - przestrzeń swobodnego eksperymentowania, w której odbywać się będą także różnorodne zajęcia. Wystawa składa się z 15 eksponatów zaprojektowanych i zbudowanych przez zespół Centrum Nauki Kopernik. Ukazują one zjawiska związane z różnymi dziedzinami nauki, takie jak ruch, światło czy procesy biologiczne.