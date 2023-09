Jeden z największych graczy na polskim rynku piwa stawia na zrównoważony biznes

Carlsberg Polska został sygnatariuszem największej na świecie organizacji skupiającej zrównoważony biznes - United Nations Global Compact Poland.

Jako członek komitetu sterującego UNGC firma będzie aktywnie uczestniczyła w inicjatywach podejmowanych przez organizację, biorąc udział w wyspecjalizowanych programach oraz dzieląc się swoimi doświadczeniami.

- Inicjatywa UN Global Compact powstała po to, by wspierać firmy w implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Tylko wspólnie możemy zadbać o to, aby zdążyć z wdrożeniem Agendy 2030 - mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

Jednym z pierwszych wspólnych projektów UNGC i Carlsberg Polska jest Climate Positive, prowadzony pod egidą ONZ. Program angażuje podmioty rządowe i NGO’s, ale także sektor prywatny, włączając w swoje aktywności firmy, które mocno stawiają na aspekt zrównoważonego rozwoju. Teraz dołączył także Carlsberg Polska, który od wielu lat działa m.in. na rzecz odpowiedzialnego zarządzania odpadami opakowaniowymi. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie firma podzieliła się w wydanym właśnie przez UNGC raporcie dot. gospodarki o obiegu zamkniętym opakowań.

- Raport UN Global Compact jest niezwykle ważną publikacją, gdyż z jednej strony bada wiedzę i zachowania Polaków, a z drugiej analizuje trendy i działania firm w zakresie zamykania obiegu opakowań. Zostały w nim opisane konkretne przykłady tego, jak poprzez transformację modelu biznesowego ograniczać negatywny wpływ opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko - mówi Teresa Aldea, kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju w Carlsberg Polska i wskazuje przykłady dobrych praktyk Carlsberg Polska, takie jak własny system kaucyjny, ograniczanie użycia plastiku, redukowanie wagi opakowań czy innowacje opakowaniowe.

Carlsberg Polska jest jednym z trzech największych graczy na rynku piwa w Polsce. Swoje piwa warzy w Browarach Okocim w Brzesku, Bosman w Szczecinie i Kasztelan w Sierpcu, zatrudniając ponad 1300 pracowników.