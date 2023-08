Jedynka Lewicy w Łodzi Tomasz Trela zaprezentował pozostałych kandydatów z listy

Poseł Lewicy Tomasz Trela znalazł się na pierwszym miejscu wśród kandydatów Lewicy do Sejmu z okręgu łódzkiego nr 9. Podczas konferencji prasowej w sobotę przedstawił kolejne osoby z listy, m.in. z partii Razem.

"Numer dwa to wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy w woj. łódzkim Elżbieta Żuraw, z trójką startuje Agnieszka Smoręda z partii Razem, a na czwartym miejscu znalazł się Tomasz Frączak przedstawiciel Federacji Młodych Socjaldemokratów" - poinformował Trela.

Na kolejnych miejscach znalazły się: łódzka radna Agnieszka Wieteska, Emilia Wiśniewska-Kabat, Adam Kępiński (Razem), społecznik Marek Jabłoński, radna pow. łódzkiego wschodniego Zofia Sójka, radny z Łodzi Michał Olejniczak, pisarka Monika Sawicka-Kacprzak, b. dyrektor łódzkiego pogotowia ratunkowego Bogusław Tyka, Beata Świderska ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, Piotr Bruchajzer z Polskiej Partii Socjalistycznej, Martyna Urbańczyk (Razem), społeczniczka Kamila Ścibor, b. szef Federacji Młodych Socjaldemokratów Adam Wojech, społeczniczka Wioleta Pawlik-Nowacka i społecznik Dariusz Kułaga.

Ostatni, 20. numer na liście, to b. wiceprezydent Łodzi, wojewoda łódzki i wicemarszałek woj. łódzkiego, a obecnie przewodniczący klubu Lewicy w Radzie Miasta Łodzi Krzysztof Makowski.

"Cztery lata temu w wyborach parlamentarnych w Łodzi zdobyliśmy ponad 21 proc. poparcia, ponad 80 tys. głosów, co dało dwa mandaty. Obecnie są różne prognozy i spekulacje, ale niektóre badania w łódzkim okręgu nr 9 nadal pokazują dwa mandaty. Mamy ambicje, aby je obronić i osiągnąć jak najlepszy wynik. A dobre wyniki Lewicy w całym kraju to większa szansa na odsunięcie od władzy Prawa i Sprawiedliwości, naprawę Polski po jej rządach" - podkreślił Trela.

Jak mówił, podczas zbierania podpisów na jednym z łódzkich rynków wielu mieszkańców apelowało do niego, aby po wyborach rozliczyć rządzących - na co wydawali pieniądze, czy robili to zgodnie z prawem i kto podejmował w tych sprawach decyzje.

"Będziemy o tym pamiętać i rozliczać te haniebne osiem lat złodziejstwa, oszustwa i degradacji naszego państwa" - dodał.

Lider łódzkiej Lewicy był pytany, czy nie obawia się, że jeden z dwóch mandatów, na które liczy łódzka lewica, mogą odebrać jego ugrupowaniu startujący z listy Koalicji Obywatelskiej i wywodzący się z partii lewicowych popularni politycy Dariusz Joński i Hanna Gill-Piątek, którym przydzielono miejsca pierwsze i ostatnie.

"Prawdziwa Lewica w Łodzi jest tylko jedna, a więc nie mamy tu konkurencji. My i Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drodze życzymy dobrze, ale będziemy robić wszystko, aby ci, którzy mają serce po lewej stronie i lewicowe ideały, głosowali na listę Lewicy" - odpowiedział.

Trela zaznaczył, że jest zainteresowany przede wszystkim starciem z liderem listy Prawa i Sprawiedliwości.

"Mogę zadeklarować, że bez względu na to, czy liderem listy PiS będzie prof. Piotr Gliński czy prof. Zbigniew Rau, chciałbym porozmawiać z nimi o tym, co zrobili dla Łodzi, ja powiem, o co dla Łodzi walczyłem, a w czym oni mi przeszkadzali. To ma być rywalizacja i mam nadzieję, że panowie nie uciekną jak przez cztery lata" - dodał.