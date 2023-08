"Jedynkami" list KO do Sejmu w Łódzkiem: Joński, Wołoszański i Tomczyk

Dariusz Joński (Łódź), Bogusław Wołoszański (Piotrków Tryb.) i Cezary Tomczyk (Sieradz) znaleźli się na pierwszych miejscach list Koalicji Obywatelskiej w woj. łódzkim. "Z list wynika, że KO wyraźnie się zbroi" - powiedział PAP politolog dr Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego.

W środę odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej PO, na którym zatwierdzono listy kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i kandydatów do Senatu.

Dariusz Joński (Łódź), Bogusław Wołoszański (Piotrków Tryb.) i Cezary Tomczyk (Sieradz) znaleźli się na pierwszych miejscach list wyborczych Koalicji Obywatelskiej w woj. łódzkim. Na ostatnim miejscu listy w Łodzi znalazła się b. posłanka Polski 2050 Hanna Gill-Piątek.

"Z list wynika, że Koalicja Obywatelska - zarówno w całym kraju, jak i w regionie łódzkim wyraźnie się zbroi. To wszystko wydaje się dobrze przemyślane, a kierowanie poszczególnych kandydatów wyraźnie dąży do maksymalizacji wyników, nawet kosztem innych ugrupowań opozycyjnych. Platforma gra na swoją pozycję dominującą po tej stronie sceny politycznej" - powiedział PAP politolog dr Maciej Onasz z Uniwersytetu Łódzkiego.

W okręgu nr 9 obejmującym Łódź "jedynką" jest Dariusz Joński (Inicjatywa Polska). Obecny poseł KO w okręgu sieradzkim zasłynął ze swoich kontroli poselskich prowadzonych razem z Michałem Szczerbą. W okręgu wielkomiejskim, który według ekspertów jest jednym z najbardziej przychylnych KO w skali kraju, powrót dawnego działacza SLD i łódzkiego samorządowca, który cztery lata temu przeżył "zesłanie" do okręgu sieradzkiego był wręcz oczekiwany.

"Wystawienie Jońskiego w Łodzi, jak i start z ostatniego miejsca Hanny Gil-Piątek, to rękawica rzucona Lewicy, bo są to osoby, które mogą zabierać głosy jej elektoratu. Pojedynek między Dariuszem Jońskim i posłem Lewicy z Łodzi Tomaszem Trelą będzie w skali województwa niewątpliwie ciekawym starciem. Obaj politycy byli w tej kadencji wśród najbardziej aktywnych na opozycji, zachodzi więc pytanie, czy Nowej Lewicy uda się utrzymać swoją wysoką pozycję w Łodzi - jednym z niewielu lewicowych bastionów w kraju" - podkreślił politolog.

Można przypuszczać, że walcząca w Łodzi o drugi mandat Lewica może go nie zdobyć właśnie z powodu tych dwojga polityków, mających za sobą lewicową przeszłość.

Kolejne miejsca na liście KO zajmują: b. siatkarka, posłanka trzech kadencji Małgorzata Niemczyk, zasiadająca w Sejmie od 1991 roku Iwona Śledzińska-Katarasińska oraz obecny poseł, a w latach 2010-2019 wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.

O kandydatce z nr 5 zrobiło się głośno już na kilkanaście dni przed ogłoszeniem listy - Aleksandra Wiśniewska, pełnomocniczka prezydent Łodzi ds. zaangażowania obywatelskiego, a także, jak przedstawia się sama: była szefowa misji humanitarnych, w Ukrainie, Jemenie i Iraku, pojawiła się na bilboardach w komunikacji miejskiej - oficjalnie w ramach akcji profrekwencyjnej, jednak zdaniem radnych PiS i lokalnych mediów była to jej własna kampania, w dodatku prowadzona za pieniądze miejskie.

Już po ujawnieniu sprawy przez Radio Łódź administratorzy Wikipedii usunęli z niej utworzony kilkanaście tygodni wcześniej biogram Wiśniewskiej. Poprzedziła to dyskusja w gronie wydawców i redaktorów internetowej encyklopedii, którzy zweryfikowali zamieszczone tam informacje i ostatecznie uznali, że jest w nich zbyt wiele nieścisłości.

Źródła PAP donoszą, że rozczarowania przydzieleniem mu 7. miejsca nie kryje przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski (Nowoczesna).

"Nie jest to pierwszy raz, gdy pan Gołaszewski dostaje miejsce poniżej własnych oczekiwań. Trzeba pamiętać, że reprezentuje on słabego koalicjanta Platformy; to nie są te czasy, gdy Nowoczesna była w stanie rozdawać karty. Czy może się włączyć do walki? Oczywiście ma szanse, ale umieszczenie go w dolnej części listy, mocno go ogranicza. Niewątpliwie ambicje tego polityka sięgały wyżej, ale zderzyło się to z brutalną rzeczywistością" - zaznaczył dr Onasz.

Za poszkodowaną może uważać się też Magdalena Gałkiewicz (Zieloni), która na nieoficjalnej liście, krążącej wcześniej w Łodzi, znajdowała się na ostatnim miejscu, zajmowanym teraz przez Gill-Piątek. Ciekawostką z kolei jest start z nr 10. dyrektora Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi Marcina Józefaciuka, który zasłynął tym, że sam uczył w niej 7 przedmiotów, a potem został prowadzącym program o nastolatkach w TVN.

"Jest to trochę ryzykowne, bo nie zawsze celebryci przyciągają osoby z zewnątrz. W poprzednich wyborach listę Koalicji w Łodzi otwierał bardzo tu popularny Tomasz Zimoch i nie wpłynęło to specjalnie na wynik" - zauważył politolog.

Prawdziwą niespodzianką w Łódzkiem okazała się "jedynka" w okręgu nr 10 (Piotrków Trybunalski) - popularyzator historii, twórca programu "Sensacje XX wieku", dziennikarz, autor książek i scenarzysta filmowy Bogusław Wołoszański.

"Jego zadaniem jest zdekonspirować lidera tej listy, z którą walczymy - Antoniego Macierewicza. Naprawdę nie mogę się doczekać" - powiedział ogłaszając tę kandydaturę szef PO Donald Tusk.

Wołoszańskiemu przydzielono niełatwy cel, bowiem okręg piotrkowski jest jednym z tych, gdzie najwyższe w kraju wyniki osiąga PiS. Macierewicz często odwiedza swój okręg i jest w nim bardzo popularny. W tym roku zwolenników przysporzyło mu jeszcze doprowadzenie w ciągu zaledwie kilku miesięcy do otwarcia pierwszej publicznej uczelni wyższej w Piotrkowie - Akademii Piotrkowskiej.

Zdaniem politologa, taki wybór "jedynki" świadczy o tym, że Platforma planuje skupienie rywalizacji jedynie na dwóch formacjach. "Z jednej strony Wołoszański jest znany, dobrze odbierany i związany z historią - co ma duże znaczenie w kontekście walki z Macierewiczem. Ale też już wyciągana jest jego przeszłość" - dodał.

Dziennikarz sam przyznał bowiem, że był tajnym współpracownikiem Pionu I Służby Bezpieczeństwa i w 1985 r. podpisał zobowiązanie do współpracy z Departamentem I MSW, co miało umożliwić mu wyjazd do Londynu, gdzie realizował program "Sensacje XX wieku".

"Być może w 2023 r. to nie ma aż takiego znaczenia, ale był związany ze służbami poprzedniego ustroju i wydaje się, że dla Macierewicza będzie to woda na młyn. Temperatura tej rywalizacji może być bardzo wysoka" - przewiduje badacz z UŁ.

Niespodzianek nie ma za to w okręgu nr 11 (Sieradz), gdzie dwa pierwsze miejsca zajmują: poseł Cezary Tomczyk i posłanka Agnieszka Hanajczyk. Warto zwrócić uwagę na dwa nieobsadzone miejsca pod koniec listy, które - według dr. Onasza pozostawiono prawdopodobnie dla kandydata/ów Agrounii.

"Jeśli spojrzymy na Agrounię jak na +nową Samoobronę+ to okręg sieradzki jest znakomitym miejscem, bo to był jeden z najlepszych rejonów dla ugrupowania Andrzeja Leppera i jest to obszar zdecydowanie rolniczy. Przewaga przeciwników KO jest tam również wyraźna" - zaznaczył politolog.

Natomiast jako "naturalny" ocenił fakt kandydowania w Łodzi w ramach paktu senackiego obecnego senatora niezależnego Krzysztofa Kwiatkowskiego.

"Po bardzo dobrym wyniku w poprzednich wyborach i jego dużej aktywności w Senacie nikomu nie opłacało się szukać jakiegoś kontrkandydata przeciwko Kwiatkowskiemu. On nie miałby specjalnych szans na starcie. Kwiatkowski jest na tyle kojarzony z PO, która ma w Łodzi wysokie poparcie, że nawet wystawiony przez PO kandydat miałby ogromne trudności w tej bratobójczej walce" - wyjaśnił dr Onasz.