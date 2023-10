Jedziemy na bateriach i musimy szybko odjechać konkurencji

Region Europy Środkowej przyciąga inwestorów przemysłu bateryjnego. Polska od lat utrzymuje się na mocnej pozycji. Plany pokrzyżować mogą nam Węgrzy, którzy chcą być europejską potęgą w tym sektorze.

Dwa tygodnie temu Bloomberg rozpisywał się na temat strategii Węgier mającej wzmocnić ten kraj w zestawieniu bateryjnych potentatów na świecie. Tamtejszy rząd robi naprawdę dużo, by tak się stało, ściągając wielomiliardowe inwestycje, choćby z Chin.

Chińczycy z Niemcami zainwestują na Węgrzech blisko 8 mld dolarów

"Nigdzie na świecie produkcja baterii nie rośnie szybciej w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż na Węgrzech" - ocenia amerykańska agencja prasowa.

Niedaleko Debreczyna powstaje wielka inwestycja o wartości 7,8 mld dol. To zakład chińskiej firmy Contemporary Amperex Technology, który buduje we współpracy z niemieckim koncernem Mercedes-Benz.

Rozmawiamy z Januszem Michałkiem, prezesem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o przemyśle bateryjnym

- Gdy zaczną obowiązywać przepisy zakazujące używania samochodów spalinowych, my będziemy mieli już tę przewagę, że biznes elektromobilny już u nas działa - przekonuje Michałek.

Polska jest jednym z europejskich potentatów produkcji autobusów elektrycznych i samochodowych baterii. Wartość ich eksportu do 2035 roku ma wzrosnąć czterokrotnie.

Bilans netto produkcji wyrobów motoryzacyjnych oraz baterii w regionie V4 (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) w roku 2035 wyniesie 58,5 miliarda euro, z czego na Polskę przypadnie 16,9 miliarda euro.

W rozmowie z WNP.PL prezes KSSE przytacza przykłady producentów automotive, którzy na Śląsku rozwijają swoje projekty e-samochodów.

Tylko osiem takich zakładów w całej Unii Europejskiej. To przyciągnie inne inwestycje

Janusz Michałek zwraca jednak uwagę na najnowszą z inwestycji. Na przełomie 2023 i 2024 roku uruchomiony zostanie w Zawierciu pierwszy zakład produkujący metale bateryjne i metale z grupy platynowców. Zakład Grupy Elemental to inwestycja za ok. 380 mln złotych.

- Unia Europejska chce, by takich przedsiębiorstw było około osiem w całej Wspólnocie. Jednym z nich jest właśnie Elemental Holding w Zawierciu. To jest wielka szansa dla dalszego rozwoju elektromobilności na południu naszego kraju - wyjaśnia Janusz Michałek. - Przyjdzie moment, gdy cały świat będzie miał problem z zużytymi bateriami i z tym, co należy dalej z nimi zrobić. Baterie są już prawie wszędzie – od hulajnóg, przez sprzęty AGD, na samochodach kończąc. Mając taka firmę stwarzamy ogromną szansę na to, że odpady nie trafią gdzieś do lasu - podkreśla.