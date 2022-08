Jeleń w centrum Bielska-Białej; dzięki ludziom wrócił do natury

Dorodny jeleń pojawił się we wtorek w centrum Bielska-Białej. Dzięki miejscowemu pasjonatom z tamtejszego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Mysikrólik", podano mu środki usypiające. Jeleń, cały i zdrowy, został bezpiecznie wywieziony do lasu i wypuszczony.

"Mysikrólik" w mediach społecznościowych opublikował film z akcji: https://www.facebook.com/mysikrolik/videos/1242325926534160.

"Sarny, lisy, zające, borsuki w centrum miasta to dla nas codzienność. Jednak, gdy w naszym miejskim labiryncie utknie jeleń, śmiechu już nie ma. Bywa, że te wielkie zwierzęta są widywane na terenie, w którym +złapanie+ ich jest ogromnie trudne. Do oddania strzału z broni na strzałki usypiające musi zaistnieć wiele sprzyjających okoliczności. Nie zawsze jest to możliwe. Przede wszystkim bezpieczeństwo osób trzecich, potrzebna jest asysta policji, lekarza weterynarii i przestrzeń, gdzie można odpowiednio zbliżyć się do - jakby nie było - 100-kg dzikiego zwierzęcia" - podał w mediach społecznościowych ośrodek Mysikrólik.

Zdaniem przedstawicieli ośrodka, takie zdarzenia będą się powtarzały. "Lokalizacja miasta powoduje sytuacje, w której dzikie zwierzęta mieszkają razem z nami. Sukcesywne zmniejszanie terenów zielonych zajmowanych przez zabudowę stwarza labirynt nie do przebycia dla większych, dzikich zwierząt. Kierowana instynktem potrzeba okresowego przemieszczania się, a przy tym brak spójnych zielonych korytarzy, powodują zdarzenia takie, jak to" - podał ośrodek.

Ośrodek Mysikrólik jest jednym z nielicznych w Polsce, który pomaga chorym lub kontuzjowanym dzikim zwierzętom. Jego twórcami są bielszczanie Agnieszka i Sławomir Łyczkowie.