Jelenie Góra: Rozpoczął się proces ochroniarza oskarżonego o śmiertelne pobicie 32-latka w Lubaniu

Przed jeleniogórskim sądem rozpoczął się we wtorek proces 40-letniego Przemysława J., który jest oskarżony o śmiertelne pobicie 32-letniego mężczyzny . Do zdarzenia doszło w 2021 r. w Lubaniu przed jednym z tamtejszych klubów muzycznych, gdzie Przemysław J. był ochroniarzem.

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w październiku 2021 r. przed jednym z klubów muzycznych w Lubaniu (Dolnośląskie). Według prokuratury Przemysław J., który był w klubie ochroniarzem, działając w zamiarze bezpośrednim, zadał 32-letniemu mężczyźnie co najmniej dwa silne ciosy pięścią w głowę.

Po uderzeniach 32-latek przewrócił się i stracił przytomność. Zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Przemysław J. został oskarżony o pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

We wtorek mężczyzna nie przyznał się do zarzutu i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu kara od pięciu lat więzienia do dożywocia.