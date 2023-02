Jens Stoltenberg: Gwarancje NATO dla Polski są niezachwiane

Gwarancje NATO dla Polski są niezachwiane; atak na Polskę, czy jakiegokolwiek innego sojusznika, spowoduje reakcję całego Sojuszu - mówił w środę szef NATO Jens Stoltenberg. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - zapewnił.

W środę w Warszawie - w obecności prezydenta USA oraz sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga odbył się szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Jest to inicjatywa służąca koordynacji stanowisk oraz wymianie poglądów państw wschodniej flanki NATO na sprawy bezpieczeństwa.

"Gwarancje NATO dla Polski są niezachwiane. To jest zdecydowane zobowiązanie wszystkich sojuszników, aby bronić i chronić każdej części terytorium sojuszników" - zapewnił w TVP szef NATO. "Atak na jednego z sojuszników zostanie uznany za atak na wszystkich i wówczas obecne będzie tam całe NATO" - powiedział.

"Innymi słowy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To czyni NATO najsilniejszym i najskuteczniejszym sojuszem, a NATO chroni Polskę" - dodał. Zadeklarował, że "atak na Polskę, czy jakiegokolwiek innego sojusznika, spowoduje reakcję całego Sojuszu".

Szef NATO podkreślił też, że głównym wnioskiem ze szczytu przywódców Bukareszteńskiej Dziewiątki i prezydenta USA Joe Bidena jest to, że "będziemy stać ramię w ramię z Ukrainą, tak długo, jak będzie trzeba". "Musimy zapewnić, że Ukraina wygra tę wojnę i zwycięży jako suwerenny niezależny naród" - mówił Stoltenberg.

Zaznaczył, że gdyby zwyciężył Władimir Putin, byłaby to tragedia dla Ukraińców, ale także zagrożenie dla nas. "Ponieważ przekaz do prezydenta Putina i innych autokratów byłby taki, że kiedy używają siły i naruszają prawo międzynarodowe, to mogą uzyskać to, co chcą, osiągają swoje cele" - podkreślił. "To uczyniłoby świat bardziej niebezpiecznym, a nas bardziej wrażliwymi, dlatego musimy zapewniać pomoc Ukrainie" - dodał.

Stoltenberg ocenił też, że "NATO jest bardziej zjednoczone i silniejsze niż kiedykolwiek". "Podjęliśmy historyczną decyzję, żeby zaprosić Finlandię i Szwecję do członkostwa w Sojuszu. Jestem przekonany, że wkrótce staną się oni pełnymi członkami NATO" - zaznaczył.

"Wiemy jednocześnie, że Turcja wyraziła pewne zastrzeżenia dotyczące Szwecji. Ważne jest, abyśmy wprowadzili te kraje do NATO najszybciej, jak to możliwe, niekoniecznie w dokładnie tym samym czasie" - podkreślił.

Sekretarz generalny NATO przypomniał jednocześnie, że wszyscy sojusznicy, 30 państw, także Turcja, podjęło historyczną decyzję na zeszłorocznym szczycie Sojuszu, aby zaprosić Finlandię i Szwecję. "Wszyscy sojusznicy uzgodnili protokoły akcesyjne, podpisali je latem i jak dotąd 28 spośród 30 sojuszników ratyfikowało w swoich parlamentach protokoły akcesyjne. To jest bardzo szybki, być może najszybszy, proces akcesyjny w nowoczesnej historii NATO" - zwrócił uwagę Stoltenberg.

Podczas szczytu B9 w Warszawie prezydent USA Joe Biden powiedział, że "artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest świętym zobowiązaniem, którego podjęły się Stany Zjednoczone". "Będziemy bronić każdego cala terytorium NATO" - dodał. Przyznał także, że "chodzi nie tylko o wolność Ukrainy, chodzi o wolność w ogóle".