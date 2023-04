Jerzy Polaczek: szybsze usuwanie punktów karnych nie ma już aż takiego znaczenia

Na polskich drogach znacząco poprawia się bezpieczeństwo, zaostrzyliśmy taryfikatory, wzrosły kary za wykroczenia drogowe. To powoduje, że skrócenie czasu, po którym usuwane są punkty karne nie ma już tak istotnego znaczenia – powiedział PAP poseł Jerzy Polaczek.

Według obecnie obowiązujących przepisów na usunięcie punktów karnych z konta kierowcy w Centralnej Ewidencji Kierowców trzeba czekać dwa lata. Do września 2022 roku punkty karne kasowały się po roku. W piątek Sejm przyjął nowelę Prawa o ruchu drogowym. Punkty karne mają znów być kasowane po roku.

Nowe rozwiązanie wyjdzie w życie trzy miesiące po podpisaniu przez prezydenta i publikacji tej nowelizacji.

Wiceprzewodniczący komisji infrastruktury i minister transportu w latach 2005-2007 Jerzy Polaczek przyznał, że komisja rekomendowała Sejmowi przywrócenie rocznego okresu, po którym usuwa się informację o liczbie punktów z Centralnej Ewidencji Kierowców również ze względu na postulaty kluczowych na europejskim rynku polskich firm przewozowych.

"Polska jest dziś jednym z liderów procesu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obowiązujący obecnie, zaostrzony system taryfikatorów, które podwyższają liczbę punktów karnych za określone wykroczenia, podniesienie wysokości mandatów dało znaczące efekty w 2022 roku i ta tendencja jest trwała. Niezależnie od skrócenia terminu kasowania punktów karnych Polska będzie miała znacząco bardziej rygorystyczne przepisy, niż jeszcze kilka lat temu" - dodał.

Polaczek przypomniał, że wprowadzonym w ostatnim czasie przepisom zaostrzającym politykę mandatową czy punktację towarzyszyło szereg innych, cząstkowych zmian, tj. uregulowanie kwestii jednolitej prędkości na terenie zabudowanym do 50 km/h, przepisy dotyczące jazdy na suwak, czy korytarza życia.

Poseł podkreślił, że zauważalna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce nie byłaby możliwa bez wielomiliardowych nakładów państwa na budowę dróg krajowych, ekspresowych oraz wielomiliardowego wsparcia samorządów na poprawę bezpieczeństwa na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.

"Efektem dobrej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego w ostatnich latach są potężne spadki kosztów społecznych wypadków drogowych. W 2018 roku szacowane były one na 56 mld zł, w 2021 roku na 39 mld. Nie mamy jeszcze wyników z tego roku, ale one będą jeszcze niższe. Mamy spadek kolizji, wypadków drogowych, osób rannych i zabitych o 30 proc. w stosunku do tego, co było trzy lata temu" - podkreślił.

Jerzy Polaczek przyznał, że obowiązujący obecnie przepis, przewidujący dłuższy termin oczekiwania na usunięcie punktów karnych, okazał się istotny z punktu widzenia kluczowych na rynku europejskim polskich firm przewozowych oraz pracujących w nich kierowców. Zastrzegł, że postulaty firm transportowych nie były główną przesłanką wprowadzonych zmian, natomiast ten głos został wzięty pod uwagę.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa pasażerów przy realizacji przewozów drogowych przez tzw. taksówki na aplikację, m.in. poprzez lepszą niż do tej pory weryfikację tożsamości kierującego pojazdem.

Dotyczy też m.in. przywrócenia kursów dla kierowców, którzy chcą zmniejszyć liczbę punktów karnych, przywrócenia rocznego okresu, po którym usuwa się punkty karne oraz przywrócenia mechanizmu, zgodnie z którym zatrzymane prawo jazdy - po okresie, na który zostało zatrzymane - będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku.