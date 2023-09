Jest przetarg na budowę zapory elektronicznej na Bugu wzdłuż granicy z Białorusią

Straż Graniczna ogłosiła w piątek przetarg na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią. Będzie liczyła 172 km, będzie to około 4,5 tys. kamer, czujniki ruchu - poinformował w sobotę w Terespolu (Lubelskie) szef MSWiA Mariusz Kamiński.

O szczegółach powstania w województwie lubelskim bariery elektronicznej na rzece Bug poinformował minister Kamiński w sobotę na przejściu granicznym z Białorusią w Terespolu. "W dniu wczorajszym Straż Graniczna ogłosiła przetarg na budowę zapory elektronicznej na rzece Bug wzdłuż granicy z Białorusią. Do 22 września zapraszamy wszystkie firmy, które chciałyby wziąć udział w tym przedsięwzięciu do składania ofert do Straży Granicznej" - przekazał szef MSWiA.

Dodał, że przetarg zostanie rozstrzygnięty w połowie listopada, aby jeszcze w tym roku wyłoniony wykonawca mógł rozpocząć prace nad budową.

"Zapora elektroniczna będzie liczyła 172 kilometry; będzie to około 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych, termowizyjnych, czujniki ruchu, setki kilometrów kabli transmisyjnych" - wymienił minister Kamiński.

Centrum nadzoru będzie znajdować się w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Szef MSWiA zaznaczył, że zapora na rzece w stu procentach umożliwi monitorowanie sytuacji wzdłuż granicy z Białorusią. "Każda podjęta próba nielegalnego przekroczenia granicy przez rzekę będzie ujawniona przez naszych funkcjonariuszy" - stwierdził.

Minister Kamiński zastrzegł, że na rzece Bug nie jest planowana zapora inżynieryjna, fizyczna. "Tak, aby nie odcinać naszych obywateli od rzeki" - podkreślił.