Jest zgoda MEiN na utworzenie studiów lekarskich w Bielsku-Białej

Minister edukacji i nauki wydał decyzję pozwalającą na utworzenie w Bielsku-Białej studiów magisterskich na kierunku lekarskim, które będą prowadzone przez Śląski Uniwersytet Medyczny – oznajmił w piątek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

"We wtorek dowiedzieliśmy się, że miejscowa Akademia Techniczno-Humanistyczna od 1 września stanie się Uniwersytetem Bielsko-Bialskim. (…) Dziś druga dobra wiadomość: powstanie filia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. (…) Bielsko-Biała staje się miastem uniwersyteckim" - powiedział minister Grzegorz Puda.

Jak podkreślił, dla wielu młodych osób z Bielska-Białej i Podbeskidzia, to szansa na pozostanie w małej ojczyźnie. "Ci, którzy chcą w przyszłości zostać lekarzami, nie będą musieli już wyjeżdżać do Katowic, Zabrza czy innego dużego ośrodka akademickiego. Nie będą musieli nadwerężać więzów rodzinnych. Będą mogli pozostać w swojej małej ojczyźnie, tu się kształcić, a potem - mam wielką nadzieję - tutaj podjąć pracę, żyć i współtworzyć lokalną społeczność, wzmacniać nasz region" - podkreślił Grzegorz Puda.

Minister podczas piątkowej uroczystości w bielskiej placówce zamiejscowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał przedstawicielom uczelni dokument - podpisany przez szefa MEiN Przemysława Czarnka - o zgodzie na utworzenie od najbliższego roku akademickiego jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w Bielsku-Białej.

Zdaniem wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza, marzeniem nie tylko bielszczan, ale też mieszkańców Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego, było utworzenie wydziału lekarskiego w Bielsku-Białej. "Marzenia się spełnią się: 9 października w bielskim Teatrze Polskim będzie miała miejsce inauguracja roku akademickiego tej uczelni" - powiedział.

Bielska uczenia rozpoczęła już nabór na pierwszy rok. Przygotowano 51 miejsc w trybie stacjonarnym i 24 w niestacjonarnym. Prof. Edward Wylegała, prorektor śląskiej uczelni medycznej do spraw rozwoju i transferu technologii, powiedział PAP, że rekrutacja potrwa jeszcze około 2-3 tygodni. "Mieliśmy 14 kandydatów na jedno miejsce. W Katowicach mieliśmy dziewięciu na jedno miejsce. Cieszymy się bardzo, bo to potwierdza, że było warto. To są ludzie nie tylko z Bielska-Białej i okolicy, ale też z innych rejonów kraju" - poinformował PAP prof. Wylęgała.

Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski zwrócił uwagę, że MEiN i uczelnia dostrzegły potencjał miasta. "To zresztą widać po naborze. (…) Bielski samorząd wspomógł tę inicjatywę, bo dzięki jednogłośnej decyzji rady miejskiej, przekazaliśmy teren o wartości 90 mln zł pod budowę nowej uczelni. (…) To pokazuje, że można robić rzeczy wielkie poza podziałami, które są naturalne w demokracji" - powiedział.

Jarosław Klimaszewski podkreślił, że już w pierwszym roku działania uczelni w Bielsku-Białej, "wszystkie zajęcia praktyczne, będą się odbywały w bielskich szpitalach: Szpitalu Wojewódzkim, Beskidzkim Centrum Onkologii i Szpitalu Pediatrycznym. To podniesie poziom tych szpitali, który już dziś jest wysoki" - zaznaczył.

List intencyjny w sprawie utworzenia w Bielsku-Białej wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w styczniu bieżącego roku podpisali: rektor uczelni prof. Tomasz Szczepański, prezydent miasta Jarosław Klimaszewski oraz starosta bielski Andrzej Płonka.

Śląski Uniwersytet Medyczny to jedna z największych uczelni medycznych w kraju. Obecnie na kierunku lekarskim studiuje około 4,5 tys. studentów. Zajęcia odbywają się w Katowicach i w Zabrzu. Ogółem na uczelni kształci się około 10 tysięcy studentów.

Do czasu utworzenia bazy uczelni w centrum Bielska-Białej, studenci będą się uczyć tymczasowo w obiekcie na peryferiach, zarządzanym przez bielską Agencję Rozwoju Regionalnego.