Jewgienij Prigożyn był na pokładzie rozbitego samolotu - potwierdzają źródła portalu Fontanka. Również członkowie Grupy Wagnera potwierdzili śmierć ich lidera. - Nikogo nie powinno to dziwić - komentują politycy.

Szef władz okupowanego ukraińskiego obwodu zaporoskiego Władimir Rogow przekazał, że członkowie Grupy Wagnera potwierdzili śmierć ich lidera.

Przeciwnicy polityczni, których Władimir Putin uznaje za zagrożenie dla swojej władzy, nie umierają w sposób naturalny - skomentował szef MSZ Zbigniew Rau.

Nie wiem, co się stało z Jewgienijem Prigożynem, ale nie jestem zaskoczony doniesieniami dotyczącymi jego śmierci - oświadczył w środę prezydent USA Joe Biden.

Źródła potwierdzają, że Jewgienij Prigożyn był na pokładzie rozbitego samolotu

Źródła portalu Fontanka i dziennikarki celebrytki Ksenii Sobczak potwierdzają, że Prigożyn był na pokładzie. Również kolaborant, tzw. szef władz okupowanego ukraińskiego obwodu zaporoskiego Władimir Rogow przekazał, że członkowie Grupy Wagnera potwierdzili śmierć ich lidera.

Według Rogowa zginął w katastrofie też Dmitrij Utkin pseudonim "Wagner".

Wcześniej portal Meduza pisał, że Jewgienij Prigożyn najprawdopodobniej zginął w katastrofie swojego samolotu w środę (23 sierpnia) w obwodzie twerskim na zachodzie Rosji. Według tego portalu samolot rozbił się koło miejscowości Kużenkino, ok. 50 km od rezydencji Władimira Putina na Wałdaju.

Rosja wszczęła postępowanie sprawie złamania zasad bezpieczeństwa

Nie jest znana bezpośrednia przyczyna katastrofy. Pojawiają się informacje o zestrzeleniu maszyny przez obronę przeciwlotniczą i o wybuchu na pokładzie.

Komitet Śledczy Rosji wszczął postępowanie z artykułu dotyczącego złamania zasad bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji transportu lotniczego.

"Jewgienij Prigożyn zginął w wyniku działań zdrajców Rosji" - napisał kanał na Telegramie powiązany z Grupą Wagnera, Grey Zone, cytowany przez niezależny rosyjski portal Meduza.

Zbigniew Rau: Przeciwnicy polityczni, których Putin uznaje za zagrożenie, nie umierają w sposób naturalny

Przeciwnicy polityczni, których Władimir Putin uznaje za zagrożenie dla swojej władzy, nie umierają w sposób naturalny - skomentował szef MSZ Zbigniew Rau. Ocenił, że najprawdopodobniej dojdzie do dekompozycji politycznej i wojskowej Grupy Wagnera.

Zauważył, że dwa miesiące temu wielkim zaskoczeniem było to, że doszło do buntu Prigożyna.

"Nie mniejszym zaskoczeniem jest, że udało mu się to przetrwać, biologicznie i politycznie. To, że najprawdopodobniej zakończył dziś życie, nie jest zaskoczeniem" - powiedział szef MSZ. Dodał, że większość obserwatorów sceny politycznej państwa rosyjskiego zakładało, że to wyłącznie kwestia czasu.

USA: Nikt nie powinien być zaskoczony śmiercią

Jeśli wieści o śmierci Prigożyna się potwierdzą, nikt nie powinien być zaskoczony - powiedziała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Adrienne Watson.

"Widzieliśmy te doniesienia. Jeśli się potwierdzą, nikt nie powinien być zaskoczony" - powiedziała Watson.

Biały Dom przekazał, że prezydent USA został poinformowany o katastrofie samolotu Prigożyna w Rosji.

Joe Biden: Nie wiem, co się stało z Jewgienijem Prigożynem, ale nie jestem zaskoczony

"Nie wiem, co się stało z Jewgienijem Prigożynem, ale nie jestem zaskoczony doniesieniami dotyczącymi jego śmierci" - oświadczył prezydent USA Joe Biden.

Zasugerował, że za katastrofą samolotu szefa najemniczej Grupy Wagnera stał Władimir Putin.

"Być może pamiętasz, kiedy zostałem o to przez ciebie zapytany, odpowiedziałem, że (na miejscu Prigożyna) uważałbym na to, czym jeżdżę. Nie wiem na pewno, co się stało, ale nie jestem zaskoczony" - powiedział prezydent, zwracając się do dziennikarza agencji Reutera.

Pytany, czy za katastrofą samolotu Prigożyna stał Władimir Putin, Biden odparł, że "niewiele rzeczy dzieje się w Rosji, za którymi nie stoi Putin", lecz dodał, że nie ma wystarczająco dużo informacji, by definitywnie odpowiedzieć na pytanie.

Doradca prezydenta Ukrainy: Prigożyn wydał na siebie szczególny wyrok śmierci kiedy uwierzył w gwarancje Łukaszenki i Putina

"W sprawie Prigożyna: trzeba poczekać na rozwianie mgły wojny... Ale jest to oczywiste, że Putin nikomu nie przebacza własnego zwierzęcego strachu - właśnie takiego, który unicestwił go w czerwcu 2023 roku... I czekał na moment" - skomentował Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

"Jest to też oczywiste, że Prigożyn wydał na siebie szczególny wyrok śmierci w tej chwili, kiedy uwierzył w dziwne gwarancje Łukaszenki i w nie mniej absurdalne słowo Putina. Pokazowe usunięcie Prigożyna i dowództwa Wagnera dwa miesiące po próbie przewrotu to sygnał od Putina dla rosyjskich elit przed wyborami 2024 roku: Bójcie się! Nielojalność równa się śmierć" - zaznaczył.

"To też sygnał dla rosyjskich wojskowych, że bohaterów nie będzie - albo ukraiński trybunał albo kula od Federalnej Służby Bezpieczeństwa" - podsumował Podolak.

Były agent: Słyszeliśmy, że kilka tygodni temu zlecono zabójstwo Prigożyna

Były oficer brytyjskiego wywiadu Christopher Steele, który w przeszłości pracował jako agent w Rosji, a później w MI6 był szefem zespołu rosyjskiego, podkreślił że Prigożyn był bardzo nielubiany przez rosyjskie elity z kręgów bezpieczeństwa i był postacią budzącą wiele podziałów. Wskazał, że zaprzysięgłym wrogiem Prigożyna był Nikołaj Patruszew, wpływowy sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa.

Według Steele'a, błędem byłoby zakładać, iż jakakolwiek próba zabójstwa została autoryzowana przez Putina. "Ale z pewnością wygląda na to, że może to być akt zemsty ze strony kogoś z elity, być może kogoś bardzo wysokiego rangą" - powiedział były agent.

"Słyszeliśmy kilka tygodni temu ze źródła, że wyrok na Prigożyna wydali wysocy rangą członkowie społeczności biznesowej w Rosji" - dodał.

Odnosząc się do tego, że jeszcze kilka dni temu Prigożyn był w Afryce, zatem jego pobyt w Rosji i śmierć w katastrofie lotniczej, jeśli to zostanie potwierdzone, może być zaskoczeniem, Steele powiedział, że szef Grupy Wagnera nie po raz pierwszy od czasu nieudanego buntu z 24 czerwca był w Rosji.

"To bardzo ciekawe, co robił od 24 czerwca, kiedy doszło do buntu, i myślę, że przekroczył granicę. Myślę, że to było prawie nieuniknione, muszę powiedzieć" - ocenił Steele.

Müller: Władimir Putin wielokrotnie zlecał morderstwa na terenie różnych krajów

"Widać, że Władimir Putin realizuje swoje cele cały czas tak samo, jak dotychczas - to znaczy nie pozwoli sobie na to, by jego wpływy w jakichkolwiek podległych jednostkach, również tych najemniczych, były ograniczane. To, co jakiś czas temu zrobił szef Grupy Wagnera, było jakimś rodzajem wypowiedzenia posłuszeństwa" - ocenił w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller.

Jak mówił, "wielu obserwatorów spodziewało się, że tak zakończą się losy szefa Grupy Wagnera". "Ale, jeżeli to by się potwierdziło, niestety oznacza to, że bezpośredni nadzór nad Grupą Wagnera przejmują bezpośrednio ludzie Putina". Müller dodał, że Władimir Putin "wielokrotnie zlecał morderstwa na terenie różnych krajów".

Klimczak: Trudno było się spodziewać innego zakończenia

Poseł PSL Dariusz Klimczak ocenił z kolei, że "trudno było się spodziewać innego zakończenia tej historii".

"Jeżeli tego typu bandyta, szef bardzo niebezpiecznej grupy ginie (...), to znaczy, że ta grupa prędzej czy później rozpadnie się, o ile nie zastąpi go jeszcze gorszy człowiek, niż dotychczas" - ocenił.

Ast: Śmierć Prigożyna nie będzie miała konsekwencji dla działania Grupy Wagnera

Poseł PiS Marek Ast ocenił natomiast, że możliwa śmierć Prigożyna nie będzie miała konsekwencji dla działania Grupy Wagnera.

"To oddział zmilitaryzowanych ochotników najgorszego sortu, którzy Putinowi na pewno przydadzą się do destabilizowania sytuacji i prowadzenia hybrydowej wojny z Polską i Europą. (...) Nie liczyłbym, że Grupa Wagnera się rozpadnie, raczej będzie miała nowego dowódcę" - ocenił.

BBN: Mijają dokładnie 2 miesiące od czasu marszu Prigożyna na Moskwę

"Dziś mija dokładnie 2 miesiące od czasu marszu na Moskwę i podobnie jak wówczas: zdarzenia mające miejsce na terytorium Federacji Rosyjskiej są wewnętrzną sprawą. Przyglądamy się z uwagą" - skomentował szef BBN Jacek Siewiera.

"To nie przypadek. Od marszu na Moskwę minęły dokładnie dwa miesiące, a Putin lubi okrągłe rocznice. Dowodzi tego choćby 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. Polscy politycy zginęli bowiem w rocznicę sowieckiej zbrodni zbrodni" - ocenił z kolei wiceszef MSWiA Maciej Wąsik na antenie TV Republika.

Katastrofa miała miejsce dokładnie dwa miesiące po tzw. buncie Prigożyna. W sobotę 23 czerwca najemnicy z Grupy Wagnera, biorący udział w agresji na Ukrainę obok regularnych wojsk rosyjskich, zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem układu białoruskiego autorytarnego lidera Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, zawartego w porozumieniu z Władimirem Putinem.

Jewgienij Prigożyn zyskał na znaczeniu w Rosji po inwazji na Ukrainę

62-letni szef rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn zyskał na znaczeniu w Rosji po inwazji na Ukrainę, gdzie jego bojownicy, w tym tysiące przestępców, których zwerbował w więzieniach, prowadzili atak na Bachmut w najdłuższej i najkrwawszej bitwie tej wojny.

Prigożyn za pomocą mediów społecznościowych rozgłaszał sukcesy Grupy Wagnera i wdawał się w spór z establishmentem wojskowym, zarzucając mu niekompetencję, a nawet zdradę stanu. W czerwcu zorganizował marsz na Moskwę, w trakcie którego jego bojownicy przejęli kontrolę nad Rostowem nad Donem na południu Rosji i zestrzelili kilka rosyjskich helikopterów wojskowych.

Bunt został zakończony w drodze porozumienia z Moskwą, na mocy którego Kreml oznajmił, że w celu uniknięcia rozlewu krwi Prigożyn i część jego bojowników wyjedzie na Białoruś, a postępowanie karne przeciwko niemu za próbę przewrotu zostanie umorzone.

Urodzony 1 czerwca 1961 roku w Leningradzie (obecnie Petersburg) Prigożyn spędził dziewięć lat w sowieckich więzieniach za przestępstwa, w tym rabunki i oszustwa. Zwolniony w 1990 roku rozpoczął karierę jako właściciel firmy cateringowej i restaurator w swoim rodzinnym mieście.

Wykorzystując powiązania polityczne, Prigożyn otrzymał duże kontrakty państwowe, a dzięki obsłudze wydarzeń na Kremlu zyskał przydomek - "kucharz Putina".

W 2014 roku Prigożyn był współzałożycielem Grupy Wagnera, prywatnej firmy wojskowej, której bojownicy zostali rozmieszczeni w krajach wspieranych przez Rosję, takich jak Syria, Libia i Republika Środkowoafrykańska.

Po raz pierwszy o tzw. Grupie Wagnera napisał petersburski portal Fontanka jesienią 2015 roku. Według Fontanki za przygotowanie bojowe najemników w grupie odpowiadał pułkownik Dmitrij Utkin. Jego pseudonim "Wagner" miał pochodzić od sympatii Utkina do Niemiec.

Prigożyn przez kilka lat zaprzeczał, jakoby miał coś wspólnego z Grupą Wagnera, ale we wrześniu 2022 roku oznajmił, że jest jednym z jej założycieli. Jak podaje agencja Reuters, w listopadzie 2022 roku przyznał też, że przy pomocy swoich serwisów internetowych ingerował w wybory w USA i zapowiedział, że zrobi to ponownie.