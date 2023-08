Joanna Fabisiak: do Sejmu wystartuję z list Trzeciej Drogi

Do Sejmu wystartuję z list Trzeciej Drogi - poinformowała posłanka KO Joanna Fabisiak. Jak zaznaczyła, nie ma żalu, że nie startuje z list Platformy, bo partia "przesunęła się w lewo, zmieniła poglądy".

Fabisiak, która w Sejmie jest szóstą kadencję, w tym od pięciu jako posłanka PO lub KO, o swojej decyzji poinformowała we wtorek na antenie Polsat News. Posłanka zaznaczyła, że wystartuje z list Trzeciej Drogi, czyli koalicji PSL i Polski 2050, jak zwykle w Warszawie, z dziesiątego miejsca.

Zapytana, czy jej poglądy w kwestii aborcji były wcześniej przeszkodą do startowania z list PO lub KO, odparła, że nie, bo PO w swoich zapisach sprzed wielu lat ma zdanie o wolności sumienia.

"Ale ja nie mam żalu, bo Platforma przesunęła się w lewo, zmieniła poglądy" - powiedziała. "Warto było wcześniej jakoś porozumieć się ze mną, ale to też była moja wina, bo przewodniczący (PO, Donald) Tusk jasno i wyraźnie powiedział, ja też jasno wyraźnie powiedziałam, że poglądów nie zmienię" - dodała.

Zaznaczyła, że kiedy była przyjmowana do Platformy 12 lat temu, to pytała o to, czy jej poglądy nie będą przeszkodą. "Wówczas nie były. Teraz są i tak być może" - podkreśliła Fabisiak.

Donald Tusk we wrześniu 2022 r. oświadczył, że "pierwszego dnia po wygranych wyborach" zaproponowana zostanie Sejmowi ustawa zakładającą, że aborcja do 12. tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety. Zasugerował też, że na listach wyborczych nie będzie miejsca dla przeciwników takich przepisów. "Ja bezwzględnie będę w tych sprawach egzekwował swoją pozycją w Platformie w czasie układania list do parlamentu. Jeżeli ja dziś mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie tych decyzji, ja nie będę chciał się później wstydzić dlatego, że ktoś będzie reprezentował inne zdanie. To macie zagwarantowane" - zapowiedział Tusk.

W 2022 roku wbrew rekomendacji klubu posłanka Fabisiak głosowała za odrzuceniem obywatelskiego projektu w sprawie liberalizacji prawa do aborcji. Z kolei w marcu 2023 roku poparła uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, choć reszta posłów klubu nie wzięła udziału w głosowaniu.

Posłanka już w 2018 roku została wykluczona z Platformy Obywatelskiej za złamanie dyscypliny w głosowaniach nad projektami dotyczącymi aborcji (pozostała w klubie parlamentarnym). W 2019 roku wróciła do PO i wystartowała do Sejmu z list KO.