Joanna Lichocka o opozycji: będą stosowali politykę przemocy medialnej

Ewentualne nowe partie rządzące będą stosowały politykę przemocy medialnej, którą stosowały już wcześniej. Szykują nam weryfikacje dziennikarzy i reedukację społeczeństwa - powiedziała w czwartek w TVP członkini Rady Mediów Narodowych, posłanka PiS Joanna Lichocka.

Lichocka była pytana o zapowiedzi opozycji reformy mediów publicznych, szczególnie TVP.

"Oni prawdopodobnie szykują się do zamknięcia niezależnych mediów, do wyrzucenia dziennikarzy, którzy mają odwagę ich krytykować - mówić prawdę o ich zamiarach i działaniach - to jest bardzo przygnębiające" - stwierdziła.

Podkreśliła, że należy być przygotowanym na "postkomunę, która szykuje weryfikację dziennikarzy i reedukacje społeczeństwa". "My to znamy z czasów PRL-u i będziemy umieli się obronić" - oceniła.

Jej zdaniem ewentualne nowe partie rządzące będą "stosowały politykę przemocy medialnej, którą stosowały już wcześniej". "Tutaj nie ma szacunku, myślenia w kategoriach demokratycznego państwa i wolności słowa. To są środowiska wywodzące się wprost z PRL-u i oni mają taki sposób myślenia" - mówiła posłanka PiS.

"Będą wyrzucali wszystkich tych, którzy nie będą chcieli być zaprzęgnięci do tego systemu partii postkomunistycznych i to jest bardzo groźne" - zaznaczyła. Wskazała, że "należy się na to przygotować i nie wierzyć w żadne słowo". "Polacy, nie dajcie się nabrać na żadną politykę miłości tych panów" - zaapelowała Lichocka.