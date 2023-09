Joanna Lichocka o programie "Dobry posiłek": chcemy go wdrożyć bardzo szybko

Kwestia tego dodatkowego miliarda rocznie, na poprawienie jakości posiłków, jest jednym z elementów, który ma poprawić standard leczenia Polaków - mówiła Joanna Lichocka we wtorek na antenie PR24 o nowym programie "Dobry posiłek". Chcemy go wdrożyć bardzo szybko - dodała.

"Każdego dnia w tym tygodniu przedstawiamy jedną propozycję programową, która jest blisko ludzi i którą chcemy zrealizować w trzeciej kadencji. Dziś zaprezentowaliśmy konkret, który dotyczy pobytu w szpitalu" - powiedziała Lichocka.

"+Dobry posiłek+ jest programem, który chcemy wdrożyć bardzo szybko. Rocznie planujemy na to wydawać miliard złotych - po to aby poprawić jakość posiłków w szpitalach, ale też, żeby w ramach programu były dostępne porady dietetyków, dla osób powracających do zdrowia, które wymagają specjalnej diety" - wyjaśniła. "Chcemy wyznaczyć pewien standard w tym względzie" - dodała posłanka PiS.

"Cały czas zwiększamy środki na służbę zdrowia. Od początku naszych rządów, od 2015 roku, wzrost wydatków na służbę zdrowia to 120 procent. W 2014 roku budżet służby zdrowia wynosił 77 miliardów złotych, w tej chwili jest to 170 miliardów złotych" - przypomniała Lichocka.

"Staramy się, aby służba zdrowia była jak najbogatsza i kwestia tego dodatkowego miliarda rocznie, na poprawienie jakości posiłków, jest jednym z elementów, który ma poprawić standard leczenia Polaków" - wyjaśniła.

