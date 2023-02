Joe Biden: Stany Zjednoczone potrzebują Polski, a Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych

Pańska obecność jest sygnałem dla światowych i amerykańskich inwestorów, że Polska jest bezpieczna - powiedział Andrzej Duda podczas spotkania z Joe Bidenem. - Stany Zjednoczone potrzebują Polski, a Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych - odpowiedział prezydent USA.

Andrzej Duda podczas swojego wystąpienia dziękował prezydentowi USA za poniedziałkową wizytę w Kijowie. Jak dodał, wizyta w Kijowie wymagała wielkiej odwagi.

Joe Biden podkreślił, że rola USA w świecie wykracza poza Europę. - Musimy mieć bezpieczeństwo w Europie, to podstawowa kwestia i o największej konsekwencji - mówił.

W spotkaniu, oprócz prezydentów Polski i USA, uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki i szef MSZ Zbigniew Rau.

Andrzej Duda podczas swojego wystąpienia dziękował prezydentowi USA za poniedziałkową wizytę w Kijowie.

- To był dla tych wszystkich ludzi ważny znak - znak tego, że wolny świat nie zapomina, mało - że wolny świat i największy jego lider - prezydent Stanów Zjednoczonych - jest przy nich - podkreśl

Jak dodał, wizyta w Kijowie wymagała wielkiej odwagi i nie było to łatwe dla tych, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo prezydenta USA.

Niezwykle ważny znak bezpieczeństwa dla Polski i regionu

- Cieszymy się ogromnie, że możemy pana gościć w Polsce. To dla nas także jest niezwykle ważny znak bezpieczeństwa - mówił polski prezydent i przypomniał, że w środę ma się odbyć spotkanie w z sojusznikami ze wschodniej flanki NATO w formacie Bukaresztańskiej Dziewiątki.

- Dla nas wszystkich to jest niezwykle ważna wizyta, symboliczna, tutaj, w regionie. My nie odbieramy jej tylko jako Polacy, jako wizyty u nas. To jest wizyta w naszym regionie połączona z wizytą w Kijowie. To jest bardzo mocny sygnał odpowiedzialności, które Stany Zjednoczone nieustannie mają na sobie za bezpieczeństwo Europy i świata - podkreślał Andrzej Duda.

Duda wskazał także, że "Stany Zjednoczone wielokrotnie już pokazały swoją odpowiedzialność za sprawy europejskie w czasie I wojny światowej, w czasie II wojny światowej, w czasie zimnej wojny, za każdym razem doprowadzając do powrotu reguł demokratycznych, za każdym razem doprowadzając do tego, że ludzie stawali się wolni, że mogli wrócić do normalnego życia".

W tym kontekście prezydent Duda przywołał rok 1989 i rolę, którą odegrali wówczas ruch "Solidarności", determinacja ludzi i papież Jan Paweł II.

- My doskonale wiemy, że stało się to dzięki niezwykle twardej polityce amerykańskiej, która była prowadzona przez władze Stanów Zjednoczonych, przez prezydenta Ronalda Reagana i w końcu imperium zła po prostu upadło, upadł mur berliński w efekcie i odzyskaliśmy wolność - mówił.

- Wszyscy patrząc na to, co pan zrobił wczoraj, wierzymy w to, że Ameryka jest w stanie ład światowy utrzymać, upilnować i pokazać wszystkim napastnikom, którzy chcą zniszczyć innym ludziom życie, być zaborczy wobec innych państw, którzy chcą niewolić inne narody, że nie ma zgody demokratycznej wspólnoty, którą reprezentują Stany Zjednoczone, na takie zachowanie, na takie działanie - podkreślał Duda.

Ważny sygnał dla amerykańskich i globalnych inwestorów

- To jest także wielki sygnał dla światowych i amerykańskich inwestorów ta pańska obecność, to wystąpienie pana prezydenta, że Polska jest bezpieczna, że jest to kraj, do którego można spokojnie przybywać z drugiej strony globu - podkreślił Andrzej Duda.

- Te odległości nie wydają się takie duże, więc niektórym może się wydawać, że może tutaj też jest niebezpiecznie. Polska jest bezpieczna dzięki obecności armii Stanów Zjednoczonych, dzięki obecności wojsk państw NATO, dzięki także i naszym staraniom we wzmacnianie zdolności obronnych Polski - zwrócił się do Bidena polski prezydent.

Jak podkreślił, wizyta Joe Bidena jest sygnałem dla całego świata i dowodem na to, jak "ogromną wagę sojuszniczą przywiązują Stany Zjednoczone do naszej części Europy".

- Z drugiej strony, w pewnym sensie jest to dla nas potwierdzenie tego, że działamy dobrze. Że nasze działania, które podejmujemy w ostatnim czasie wobec Ukrainy to jest słuszna droga i że mamy w tym zakresie wsparcie USA - ocenił Andrzej Duda.

Jak dodał, wsparcie to Polska stara się dawać również swoim sąsiadom. Wymienił m.in. państwa Bałtyckie, gdzie realizujemy misję Air Policing, czy Rumunię, gdzie stacjonują Polscy żołnierze w ramach kontyngentów NATO.

- W 2025 roku będzie polska prezydencja w UE. Chcemy, i podejmiemy jeszcze w tym roku, w maju, uchwałę w tej sprawie, że chcemy, żeby nasza prezydencja odbywała się pod hasłem zacieśniania więzi transatlantyckich. Więcej Ameryki w Europie, silniejsze więzi UE z USA, więcej współpracy między UE i USA w kwestiach gospodarczych, kwestiach bezpieczeństwa, tym wszystkim, co jest dla nas ogromnie ważne - zapowiedział również prezydent Duda.

Jak podkreślił, USA pokazują, że "to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i przyszłego rozwoju naszego kontynentu".

- My w Polsce, tak ogromnie doświadczeni na przestrzeni ostatnich stuleci naszych historii, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości - podkreślił prezydent.

Prezydencja Polski w UE motorem zacieśniania więzi transatlantyckich

- W 2025 roku będzie polska prezydencja w UE. Chcemy, i podejmiemy jeszcze w tym roku, w maju, uchwałę w tej sprawie, że chcemy, aby nasza prezydencja odbywała się pod hasłem zacieśniania więzi transatlantyckich. Więcej Ameryki w Europie, silniejsze więzi UE z USA, więcej współpracy między UE i USA w kwestiach gospodarczych, kwestiach bezpieczeństwa, tym wszystkim, co jest dla nas ogromnie ważne - powiedział Andrzej Duda.

Dodał, że Stany Zjednoczone pokazują, że "to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i przyszłego rozwoju naszego kontynentu".

- My w Polsce, tak ogromnie doświadczeni na przestrzeni ostatnich stuleci naszych historii, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości - podkreślił Duda.

Stany Zjednoczone potrzebują Polski, a Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych

Amerykański prezydent Joe Biden dziękował za zaproszenie do Polski w tym szczególnym momencie. Przypomniał też o swojej wizycie w naszym kraju w ubiegłym roku.

- Odwiedziliśmy bazę, w której polscy i amerykańscy żołnierze służyli ramię w ramię, pokazując naszą siłę do odstraszania wszelkiej agresji wobec NATO - mówił.

- Wyraźnie powiedziałem, że Stany Zjednoczone potrzebują Polski, tak samo jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych. Nasza rola w świecie wykracza poza Europę. Musimy mieć bezpieczeństwo w Europie, to podstawowa kwestia i o największej konsekwencji - mówił prezydent.

- Bardzo jasno, wyraźnie powiedziałem, że zobowiązania Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników, i partnerów do wspierania Ukrainy przetrwały - dodał.

Wiele wyzwań, które trzeba razem przezwyciężyć

Joe Biden podkreślił podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim, że "dla Polaków i Amerykanów te (wzajemne) więzi są bardzo silne i głębokie".

Dodał, że urodził się w mieście Scranton (Pensylwania) w dzielnicy irlandzko-katolickiej, a następnie przeprowadził się do Claymont w Delaware, które było robotniczym miastem.

Jak zaznaczył, każde z tych miasteczek było polskie, zauważył też, że jego nazwisko nie kończyło się na "ski".

- Mówiłem prezydentowi (Dudzie) o niezwykłej dumie zademonstrowanej przez Amerykanów polskiego pochodzenia, o roli Polski, jaką odgrywa teraz na świecie, jest to naprawdę niezwykłe - powiedział Biden.

- I jeśli żeście tego nie widzieli, to powinniście przyjechać i zobaczyć na własne oczy - dodał prezydent USA.

- Jest bardzo wiele wyzwań, przed którymi stoimy i którym będziemy musieli wspólnie stawiać czoła. Ja jestem przekonany, że je przezwyciężymy. Także cieszę się, że jestem z powrotem tutaj i chętnie zapoczątkuję dyskusję. Chociaż jak żeśmy rozmawiali z panem prezydentem, to wszystkie problemy rozwiązaliśmy. Ale żarty żartami, to są naprawdę relacje o krytycznym, krytycznym i krytycznym, raz jeszcze powiem, znaczeniu - oświadczył amerykański prezydent.

W spotkaniu, oprócz prezydentów Polski i USA, uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki i szef MSZ Zbigniew Rau.