Johnson: Polska ma kluczową rolę w europejskim bezpieczeństwie

Polska ma kluczową rolę w naszym zbiorowym, europejskim bezpieczeństwie - powiedział szef brytyjskiego rządu Boris Johnson po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak podkreślił "kiedy Polska jest zagrożona Wlk. Brytania zawsze jest gotowa pomóc".

Brytyjski premier zaznaczył w czwartek, że "sto ostatnich lat pokazało nam, że jeżeli Polsce coś grozi, grozi agresja, zagrożone są polskie granice lub jej stabilność, to tak naprawdę groźba dotyczy nas wszystkich".

"Kiedy Polska jest zagrożona, Wielka Brytania zawsze jest gotowa pomóc, podobnie jak Polska zawsze była i jest gotowa pomóc nam" - podkreślił Johnson.

Jak mówił brytyjski szef rządu w czwartek 350 brytyjskich żołnierzy dołącza do stu żołnierzy z tego kraju wysłanych zimą do Polski w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Zaznaczył, że dołączają oni także "do innych żołnierzy sił międzynarodowych NATO, którzy ramię w ramię z polskimi żołnierzami pragną nieść nie tylko Polsce, ale Europie i całemu światu pokój i stabilność".