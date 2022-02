Johnson: Rosja planuje największą wojnę w Europie od 1945 r.

Dowody sugerują, że Rosja planuje "największą wojnę w Europie od 1945 roku" - powiedział brytyjski premier Boris Johnson w wywiadzie dla stacji BBC, którego fragment został wyemitowany w sobotę późnym wieczorem.

"Obawiam się powiedzieć, że plan, który widzimy, dotyczy czegoś, co pod względem skali może być naprawdę największą wojną w Europie od 1945 r." - powiedział Johnson. Jak mówił, w czasie rozmowy z kilkoma zachodnimi przywódcami w piątek wieczorem prezydent USA Joe Biden informował, że według danych wywiadowczych, będzie atak miałby zostać przeprowadzony nie tylko od wschodu, ale także od północy, od strony Białorusi.

Zapytany, czy nadal uważa się, że rosyjska inwazja jest nieuchronna, Johnson odparł: "Obawiam się, że na to właśnie wskazują dowody. Nie ma co upiększać sytuacji. Faktem jest, że wszystko wskazuje na to, iż plan w pewnym sensie już się rozpoczął".

"Ludzie muszą zrozumieć, jakie koszty, jeśli chodzi o ludzkie życie, pociągnie to za sobą" - mówił brytyjski premier, wskazując, że nie chodzi tylko o Ukraińców, ale też o wielu młodych Rosjan.

Johnson rozmawiał z BBC w Monachium, gdzie w sobotę przemawiał podczas trwającej tam dorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Cały wywiad zostanie wyemitowany w niedzielę rano.