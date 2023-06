Jubileusz 50-lecia Domowego Kościoła - gałęzi małżeńskiej Ruchu Światło-Życie

W tym roku Domowy Kościół, czyi gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie świętuje jubileusz 50-lecia. Centralne uroczystości odbędą się 9 września na Jasnej Górze. Wspólnota liczy ponad 44 tys. członków, w tym jest 4 tys. 652 kręgów, z czego 473 to kręgi istniejące poza granicami Polski - powiedział PAP moderator krajowy ruchu ks. Damian Kwiatkowski.

Kard. Karol Wojtyła 11 czerwca 1973 r. w czasie "Centralnej Oazy Matki" w Krościenku nad Dunajcem oddał wspólnoty Ruchu Światło-Życie "Niepokalanej Matce Kościoła". Założyciel ruchu ks. Franciszek Blachnicki nazwał ten akt "aktem konstytutywnym", wierzył bowiem, że "oddanie się z Maryją Chrystusowi jest źródłem żywotności Kościoła i całego ruchu". W 1973 r. odbyły się również pierwsze rekolekcje oazowe dla rodzin w Krościenku nad Dunajcem. W tym samym roku ks. Blachnicki utworzył także pierwszy krąg rodzin w Lublinie. W 1974 r. było ich już 36.

Symbolem ruchu jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

"Celem wspólnoty Domowego Kościoła jest pomoc małżonkom w życiu łaską sakramentu. Rodziny spotykają się w kręgach liczących od 4 do 7 małżeństw i są prowadzone przez parę animatorską, której zadaniem jest odpowiedzialność za pracę formacyjną. Odbywa się ona na drodze deuterokatechumenatu, w ramach której człowiek ochrzczony poznaje prawdy wiary oraz życie liturgiczne Kościoła. Wzrastanie w wierze nie odbywa się jednak indywidulanie, ale małżonkowie idą drogą duchową wspólnie. Oznacza to, że swoją relację z Bogiem budują nie sami, ale we wspólnocie ze współmałżonkiem" - powiedział PAP moderator krajowy Domowego Kościoła, ks. Damian Kwiatkowski.

"Życie rodzinne nie jest czymś dodatkowym względem pracy duchowej, ale istotą życia małżeńskiego i budowanej duchowości. W związku z tym wokół niego należy układać wszystko inne, w tym również zaangażowanie w życie wspólnoty Kościoła. Wobec tego jednym z podstawowych kryteriów w procesie rozeznawania jest obiektywne dobro dzieci i współmałżonka. Nie chodzi o to, żeby było im przyjemnie, ale żeby mogli wzrastać w wymiarze ludzkim i duchowym" - wyjaśnił moderator krajowy Domowego Kościoła.

Powiedział, że "w ramach formacji małżonkowie zobowiązują się np. do codziennej modlitwy osobistej połączonej z lekturą Pisma Świętego, modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, reguły życia, dialogu małżeńskiego oraz dorocznych wspólnych rekolekcji". Zaznaczył, że "rekolekcje dostosowane są do życia małżeńskiego i rodzinnego, w związku z tym integralną ich częścią jest np. czas wolny spędzany z dziećmi".

Wspólnoty Ruchu Światło-Życie utrzymują ze sobą łączność, spotykając się na tzw. "Dniach Wspólnoty".

Według moderatora krajowego, największym wyzwaniem stojącym dziś przed członkami Domowego Kościoła "jest znalezienie czasu dla najbliższych w rodzinie oraz na 15 dni dorocznych rekolekcji". "W ruchu bardzo ważne jest osobiste doświadczenie tego, o czym człowiek słucha, czy czego się dowiaduje, stąd niezbędne jest zarezerwowanie sobie na to czasu" - wyjaśnił.

W piątek 9 czerwca zostanie otwarte powstające u stóp Kopiej Górki Centrum Ekologii Integralnej w Krościenku nad Dunajcem(Centrum Ruchu Światło-Życie). Natomiast centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się 9 września na Jasnej Górze. Mszy św. o godz. 14.30 będzie przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, zaś homilię wygłosi bp Krzysztof Włodarczyk, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie. Liturgię poprzedzi konferencja, którą o godz. 11.00 na Błoniach Jasnogórskich wygłosi przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Rodzin KEP bp Wiesław Śmiegiel. Ok. godz. 16.30 przewidziane jest nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które poprowadzą członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

Członkowie ruchu włączają się w m.in. w dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, polegającej na: powstrzymaniu się od spożywania napojów alkoholowych, nieczęstowania alkoholem, niewydawania pieniędzy na alkohol, powstrzymywaniu się i przeciwdziałaniu wszystkiemu, co prowadzi do zniewolenia człowieka, a także na modlitwie za osoby uzależnione. Jest to jeden ze sposób walki z problemem alkoholowym w Polsce.

Zgodnie z dekretem penitencjarii apostolskiej ci, którzy 9 września 2023 r. nawiedzą sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej i tam pobożnie będą uczestniczyć w jubileuszowych celebracjach lub przynajmniej pobożnie odmówią Modlitwę Pańską (Ojcze Nasz) i Wyznanie Wiary, dodając modlitwy do Najświętszej Maryi Panny, będą mogli uzyskać odpust zupełny.

"Wierni, którzy nie mogą tego uczynić z racji na sędziwy wiek, chorobę albo inną poważną przyczynę, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko, odrzuciwszy jakiekolwiek przywiązanie do grzechu, wzbudzą intencję, jak tylko to będzie możliwe, spełnienia trzech zwyczajowych warunków oraz połączą się duchowo z jubileuszowymi uroczystościami, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia bądź trudności osobistego życia" - czytamy w watykańskim dekrecie.

Obecnie gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie liczy ok. 44 tys. członków, w tym jest 4 tys. 652 kręgów, natomiast poza granicami Polski są 502 kręgi i formuje się w nich 4 037 osób w 24 państwach w tym m.in.: w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, we Francji, Szwecji, Niemczech, Czechach, Słowacji, Włoszech oraz na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Kazachstanie" - powiedział ks. Kwiatkowski. Dodał, że najwięcej wspólnot jest w Stanach Zjednoczonych, w Ukrainie i Litwie".

"Nie jest to jednak pełna liczba kręgów, ponieważ zdarza się, że niektóre z nich nie zgłaszają swojego istnienia. Tak było np. ostatnio w Stanach Zjednoczonych, gdzie dowiedzieliśmy się, że działały 3 kręgi, o których nikt w Polsce nie słyszał" - dodał.

"Wielu małżonków decyduje się na uczestnictwo w ruchu ze względu na swoje dzieci, żeby poznały środowisko, które żyje wyznawanymi przez nich wartościami. Mówią, że chcą pokazać jak żyć wiarą w Chrystusa w zlaicyzowanym środowisku" - powiedział ks. Kwiatkowski.

Zaznaczył, że w Polsce w Domowym Kościele można znaleźć cały przekrój wiekowy małżeństw. Najbardziej dynamicznie gałąź rodzinną Ruchu Światło-Życie rozwija się w diecezjach: katowickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej i krakowskiej" - powiedział ks. Kwiatkowski. Wyjaśnił, że w dużych miastach kręgów jest więcej ze względu na liczbę mieszkańców.