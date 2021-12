Julia Przyłębska: TK nie kwestionuje traktatów europejskich

Trybunał Konstytucyjny nie kwestionuje traktatów europejskich, nie ma nic wspólnego z jakimś "polexitem", to są bzdury - powiedziała we wtorek prezes TK Julia Przyłębska. Dodała, że to właśnie TK wskazał na to, że "organy Unii Europejskiej naruszają traktaty".

- To jest istota sprawy, że UE narusza traktaty, natomiast próbuje pokazać, że polski TK wydaje orzeczenia, które są niezgodne z traktatami. Nie, to jest nieprawda - powiedziała prezes Przyłębska w TVP.



W październiku TK orzekł o niekonstytucyjności przepisów Traktatu o UE w zakresie, w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę w traktatach. Za niekonstytucyjne uznane zostały również przepisy europejskie uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał KRS ws. powołania sędziów. Sprawę przed TK zapoczątkował wniosek premiera Mateusza Morawieckiego.



- Nasze orzeczenie jest bardzo jasne. TK nie kwestionuje traktatów, orzeczenie Trybunału nie ma nic wspólnego z jakimś +polexitem+. To są bzdury opowiadane i powielane, i dziwię się, że wysocy urzędnicy UE takie rzeczy powielają - powiedziała Przyłębska.



Dodała, że "TK właśnie wskazał na to, że to organy UE naruszają traktaty wyciągając z pewnych regulacji takie unormowania, których tam nie ma, to znaczy mówiąc, że UE poprzez na przykład Trybunał Sprawiedliwości UE może ingerować w prerogatywy prezydenckie".



- Mało tego, może nakazywać polskim sędziom, jak mają się w określonych sytuacjach zachowywać i jakie wydawać orzeczenia - dodała.



- Polski TK wskazał na konkretne treści wynikające z traktatów i mówi, że jeśli będą naruszane traktaty i będzie próba odbierania Polsce suwerenności, to będzie to niezgodne z polską konstytucją - powiedziała prezes Przyłębska.