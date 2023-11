Julianna Awdiejewa wystąpi w Filharmonii Narodowej

Julianna Awdiejewa, laureatka Konkursu Chopinowskiego wystąpi wraz z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki podczas dwóch koncertów 10 i 12 listopada w Sali Koncertowej warszawskiej FN.

W programie koncertów znalazły się takie utwory jak Fantazja polska gis-moll op. 19 Ignacego Jana Paderewskiego; Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22. Fryderyka Chopina, a "retrospektywną podroż po muzyce polskiej XIX i XX wiek" zamknie II Symfonia "Wigilijna" Krzysztofa Pendereckiego.

Julianna Awdiejewa jest laureatką I nagrody 16. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina.

W pierwszej części wieczoru wykonane będą kompozycje Paderewskiego i Chopina.

Fantazja polska gis-moll op. 19, utwór na fortepian i orkiestrę, to trzeci utwór orkiestrowy w dorobku kompozytorskim Ignacego Jana Paderewskiego. Pierwsze szkice Fantazji datuje się na lata 1891-92. Przez wiele lat nieznane było miejsce przechowywania autografu utworu. Do dziś dnia autografy zachowały się w kilku postaciach. Paderewski wykonał po raz pierwszy Fantazję polską 4 X 1893 roku na festiwalu muzycznym w Norwich z towarzyszeniem orkiestry pod dyrekcją Alberto Randeggera.

Kompozycja Fryderyka Chopina, która znalazła się w repertuarze koncertu to Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 Prapremiera dzieła odbyła się w kwietniu 1835 w Sali Konserwatorium Paryskiego, podczas koncertu dyrygenta François-Antoine'a Habenecka. Utwór został wydany w 1836 z dedykacją dla baronowej Frances Sarah d'Este, paryskiej znajomej Chopina.

W drugiej części koncertu wykonana zostanie II Symfonia "Wigilijna" Krzysztofa Pendereckiego. Utwór jednak nie oddaje nastroju świąt Bożego Narodzenia. To dzieło dramatyczne, pełne napięcia, w którym kompozytor "z zapamiętaniem eksploruje możliwości brzmieniowe najniższych rejestrów orkiestry" - jak charakteryzują dzieło muzykolodzy. Podtytuł odnosi się do czasu, kiedy symfonia powstawała, jak też do cytatu z kolędy "Cicha noc", który się przez nią przewija.

Awdiejewa, Rosjanka urodzona w Moskwie, oficjalnie sprzeciwia się polityce Władimira Putina. W marcu 2022 roku umieściła własną opinię o tragicznych wydarzeniach na swoim profilu na Facebooku. "Z najgłębszym smutkiem i absolutnym bólem wewnętrznym jestem świadkiem agresji przeciwko Ukrainie, która przynosi tak wiele tragedii dla mnóstwa ludzi. Nie ma na ziemi żadnego usprawiedliwienia dla takich działań. Nie do zniesienia jest widok cierpiących osób; modlę się, aby ta straszliwa wojna jak najszybciej się zakończyła. Moje serce kieruję do przyjaciół i narodu Ukrainy. I wierzę teraz mocniej niż kiedykolwiek, że muzyka pomoże nam stanąć razem, aby nastał pokój".