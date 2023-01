Już 2,52 mln osób korzysta z Pracowniczych Planów Kapitałowych

Z możliwości oszczędzania, jaką dają Pracownicze Plany Kapitałowe, skorzystało już 2,52 mln osób - powiedział PAP prezes spółki PFR Portal PPK Robert Zapotoczny, prowadzącej portal https://www.mojeppk.pl/. Zbliża się moment tzw. ponownego autozapisu do PPK.

Do 28 lutego 2023 roku pracodawca ma obowiązek poinformować o tzw. ponownym autozapisie do PPK osoby, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.

Aby zostać zapisanym do PPK, pracownicy w wieku 18 - 55 lat nie muszą nic robić. Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 roku ukończą 55 lat, powinny złożyć wniosek o przystąpienie, bądź wznowienie naliczania wpłat do PPK do 28 lutego 2023 roku. W związku z tzw. ponownym autozapisem do PPK, ponowną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 r. Można ją złożyć także w innym dowolnym terminie po tej dacie.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny dla pracowników, prywatny, wdrażany przez pracodawcę, ale współfinansowany przez pracownika, pracodawcę i państwo system długoterminowego oszczędzania. Ustawodawca zdecydował, że co 4 lata odbywa się tzw. ponowny autozapis do PPK. Kolejny przypada właśnie w tym roku.

"W wielu krajach nieodłączną częścią zabezpieczenia emerytalnego, stanowiącą w sposób istotny uzupełnienie systemu publicznego, są programy emerytalne tworzone w miejscu pracy. W celu upowszechnienia uczestnictwa w tych programach, niektóre kraje, m.in. USA, Wielka Brytania, Nowa Zelandia czy Turcja, wprowadziły tzw. automatyczny zapis do tych programów" - powiedział PAP prezes PFR Portal PPK.

Zauważył, że z zagranicznych programów, opartych na automatycznym zapisie, wybrano najlepsze praktyki, najbardziej efektywne mechanizmy i dostosowano je do polskich realiów.

"Domyślną opcją powinno być zapisanie do programu oszczędzania i pozostawienie możliwości późniejszej rezygnacji. Z doświadczeń zagranicznych wynika, że obecność rozwiązań ekonomii behawioralnej, w tym m.in. tzw. autozapisu, pozytywnie wpływa na partycypację w programach dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne" - powiedział Zapotoczny.

Przypomniał, że uczestnicy PPK mają wpływ na to, jak są inwestowane ich środki. Jeśli uczestnik PPK niczego nie będzie zmieniał, pozostanie przypisany do funduszu zdefiniowanej daty w zależności od swojej daty urodzenia.

"Uczestnik PPK (...) jest przypisany do funduszu w zależności od swojego wieku, np. pracownik, który ukończy 60. rok życia w 2040 roku będzie w funduszu PPK 2040. W miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, polityka inwestycyjna funduszu będzie dostosowywana w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków" - powiedział prezes PFR Portal PPK.

Zaznaczył, że każdy uczestnik PPK może zdecydować, by jego wpłaty do PPK wpływały do jednego lub kilku innych funduszy zdefiniowanej daty innych, niż właściwy dla jego wieku.

Dodał, że mimo niesprzyjających okoliczności zauważalny jest przyrost liczby uczestników PPK średnio o 20 tysięcy osób miesięcznie.

"Z możliwości oszczędzania w PPK skorzystało już 2,52 mln osób, które mają 2,86 mln aktywnych rachunków. Są to osoby, które przekonały się do tego programu m.in. z tego powodu, że wpłaty do PPK finansuje nie tylko sam uczestnik, ale także jego pracodawca. Uczestnik PPK może także liczyć na wpłatę powitalną i dopłaty roczne od państwa" - powiedział Zapotoczny.

Poinformował, że obecna wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty wynosi blisko 12 mld zł.

Zaznaczył, że analiza przyrostu uczestników programów z automatycznym zapisem pokazuje, że partycypacja w takich programach rozwija się stopniowo, wraz z budowaniem świadomości, że ważna jest konieczność posiadania dodatkowych środków na okres po zakończeniu aktywności zawodowej.

"Taki sam mechanizm, naszym zdaniem, zadziała również w Polsce. Na to potrzeba jednak czasu i stabilności zasad programu. Już obecnie najlepszymi ambasadorami PPK są jego uczestnicy" - powiedział Zapotoczny.

PFR Portal PPK jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności określonej w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Główną misją portalu https://www.mojeppk.pl/ jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK.