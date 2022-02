Już 800 wypadków na drogach w ferie. Powodem nadmierna prędkość i śliskie drogi

Wstępne dane pokazują, że od początku ferii policja odnotowała już 818 wypadków drogowych, w których zginęły 84 osoby, a 801 osób zostało rannych – poinformował PAP kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP. Policja ostrzegła także przed trudnymi i zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Ze wstępnych danych przekazanych PAP przez Biuro Ruchu Drogowego KGP wynika, że od 17 stycznia, czyli od rozpoczęcia ferii zimowych, do czwartku włącznie policja odnotowała na drogach 818 wypadków, w których śmierć poniosły 84 osoby, a rannych zostało 801 osób. Zatrzymano 2826 nietrzeźwych kierujących.

"Oznacza to, że średnio 80 kierowców dziennie na tzw. +podwójnym gazie+ w tym czasie udało się wyeliminować policjantom z polskich dróg. Niestety od początku roku nie odnotowano żadnego dnia bez ofiar śmiertelnych" - powiedział kom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Policja poinformowała, że w okresie ferii o bezpieczeństwo na drogach dba średnio ponad 4000 policjantów ruchu drogowego. KGP zaznacza, że mimo mniejszej od początku roku liczby poważnych wykroczeń, jak przekraczanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, czy nieprawidłowe zachowania wobec pieszych, w czasie ferii dochodziło także do takich zachowań.

Do jednego z bardziej niebezpiecznych zdarzeń doszło w województwie lubelskim, gdzie policjanci zatrzymali nietrzeźwą 42-latkę, która przewożąc citroenem trójkę dzieci, na zakręcie straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu. Kobieta miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Również na Lubelszczyźnie, w powiecie puławskim kierowca mercedesa przekroczył dopuszczalną prędkość o 83 kilometry na godzinę. 46 letni mieszkaniec powiatu mińskiego, przewożący w samochodzie rodzinę oraz dwa psy jechał z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych oraz 10 punktami karnymi.

Z kolei na Mazowszu policjanci z powiatu łosickiego zatrzymali woźnicę, który kierował zaprzęgiem mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Jedynym oświetleniem zaprzęgu była latarka na głowie mężczyzny. Jak informuje policja, 62-latek odpowie za kierowanie po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości.

Policjanci ostrzegają, że zmienne warunki atmosferyczne powodują, iż za kierownicą trzeba być szczególnie ostrożnym i skupionym. "Każdy manewr wykonywany na nierzadko ośnieżonej czy oblodzonej trasie wymaga rozsądku i dostosowania prędkości do warunków ruchu. Zwracajmy szczególną uwagę na okolice przejść dla pieszych, gdyż tylko w ostatnich dniach doszło do kilkunastu poważnych zdarzeń z udziałem tych niechronionych uczestników ruchu" - zaznacza kom. Robert Opas.

Zwraca też uwagę, by pamiętać, że w związku z feriami zimowymi policjanci ruchu drogowego dużą uwagę zwracają na kontrolę autobusów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek. "Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców" - informuje KGP.

Jak mówi policja, najlepiej poinformować policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem, dzięki czemu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu policji. Podstawowe informacje na temat autobusu, jak dane o badaniu technicznym, dane techniczne, informacje o polisie OC można sprawdzić na stronie https://bezpiecznyautobus.gov.pl

Ferie zimowe w szkołach przewidziane są w czterech terminach. Pierwsi, od 15 do 30 stycznia, odpoczywali uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i z wielkopolskiego. Od 22 stycznia do 6 lutego odpoczywają uczniowie z woj. podlaskiego i z warmińsko-mazurskiego, zaś od 29 stycznia do 13 lutego odpoczywają uczniowie z woj. dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i z zachodniopomorskiego. Ostatni, od 12 do 27 lutego, odpoczywać będą uczniowie w z woj. lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i ze śląskiego.