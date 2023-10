Już jutro startuje Konferencja Nowy Przemysł 4.0

3 i 4 października 2023 roku Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach zamieni się w arenę dyskusji i zgłębiania wiedzy na temat cyfrowej transformacji polskiego przemysłu. Patronat nad Konferencją Nowy Przemysł 4.0 objęły WNP.PL oraz PulsHR.

Cyfryzacja, robotyzacja i automatyzacja, nowoczesna logistyka, sztuczna inteligencja w produkcji – to tylko część tematów, które poruszymy już 3 i 4 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach na konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Konferencję Nowy Przemysł 4.0 kierujemy do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych przyszłością produkcji przemysłowej w Polsce i zmianami technologicznymi, które determinują perspektywy jej rozwoju.

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in. Aleksandra Banaś, prezes ifm electronic, Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Tomasz Haiduk, prezes i założyciel Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania energią elektryczną ZGH Bolesław, prezes Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty.

W sesji inauguracyjnej będziemy mówić o firmach, które dokonały cyfrowego skoku, o kosztach i korzyściach ze stosowania nowych technologii, a także o barierach i o błędach popełnianych w procesie cyfryzacji.

Zwieńczeniem pierwszego dnia wydarzenia będzie rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu The Best of Industry 4.0, animowanego przez WNP.PL. W konkursie doceniono najlepsze zakłady produkcyjne – czyli fabryki przyszłości i najciekawsze wdrożenia u wiodących producentów: technologie, produkty i usługi dla nowoczesnego przemysłu. Poznaj laureatów!