K. Bortniczuk: więcej środków na remonty Orlików - w tym roku odnowionych zostanie ok. 300 boisk

W tym roku dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki wyremontowanych zostanie w całej Polsce ok. 300 boisk Orlik - powiedział w środę szef MSiT Kamil Bortniczuk. Minister przekazał, że - z uwagi na bardzo duże zainteresowanie samorządów - zdecydował o zwiększeniu budżetu tego programu z 30 do 78 mln zł.

W środę minister sportu i turystyki odwiedził boisko Orlik w Nowej Górze (Mazowieckie), gdzie przekazał wójtowi gminy Staroźreby Kamilowi Groszewskiemu symboliczny czek na 300 tys. zł dotacji w ramach drugiego naboru Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" - edycja 2023.

Bortniczuk przypomniał, że w ubiegłym roku dzięki takiemu wsparciu zmodernizowano ponad 150 Orlików w całym kraju.

"W ramach tegorocznego naboru 255 projektów otrzymało wsparcie, co oznacza - bo niektóre projekty dotyczą więcej niż jednego boiska - że około 300 boisk Orlik zostanie wyremontowanych" - podkreślił szef resortu sportu i turystyki podczas briefingu prasowego. Wyjaśnił przy tym, że program dotyczy kompleksowej modernizacji tego typu boisk i obejmuje m.in. wymianę nawierzchni, oświetlenia czy odnowienie zaplecza sanitarnego.

"Pierwotnie zakładaliśmy wydatkować na ten program kwotę 30 mln zł. Jednakże spłynęło do nas tak dużo projektów, ten program cieszy się tak dużym zainteresowaniem samorządowców, że postanowiłem zwiększyć budżet tego projektu do 78 mln zł" - przyznał Bortniczuk. Zaznaczył, że zwiększenie puli środków pozwoliło na udzielenie dotacji wszystkim projektom, w których wnioski o wsparcie zostały poprawnie złożone.

Minister sportu i turystyki zwrócił jednocześnie uwagę, że łącznie z Orlikami wyremontowanymi w ubiegłym roku, odnowionych jest już niemal 500 tego typu boisk, czyli ok. 20 proc. wszystkich funkcjonujących w całej Polsce.

"Te boiska służą lokalnej społeczności w sposób optymalny" - podkreślił Bortniczuk. Zapewnił, że program modernizacji Orlików będzie kontynuowany.

"Wiem, że boiska sportowe i obiekty sportowe nie mają barw politycznych, ale muszę się odnieść jeszcze do jednej, bardzo ważnej kwestii. Otóż kilka dni temu widziałem w internecie film, jak Donald Tusk zapowiadał, że w momencie, kiedy sięgnie po władzę zaproponuje program modernizacji Orlików. Chciałem się zwrócić do pana przewodniczego Tuska: panie przewodniczący, proszę się nie zajmować rozwiązywaniem problemów, które już zostały rozwiązane" - stwierdził minister.

"Zachęcam do śledzenia strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, czy to pana Donalda Tuska, czy jego współpracowników, żeby wiedział, jakie programy w Polsce realizujemy, ile pieniędzy na to przeznaczamy, i że dbamy również o boiska Orlik po to, żeby służyły możliwie jak najpełniej lokalnym społecznościom, żeby były bezpieczne, żeby były funkcjonalne, żeby były nowoczesne" - powiedział..

Gmina Staroźreby położona jest na terenie powiatu płockiego, który należy do okręgu wyborczego nr 16 - w okręgu tym minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk otwiera listę kandydatów PiS do Sejmu w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października.