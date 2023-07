K. Bosak: Konfederacja będzie obecna na czwartkowym spotkaniu z premierem Morawieckim

Będę reprezentował Konfederację podczas czwartkowego spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim ws. unijnego mechanizmu przymusowej relokacji nielegalnych migrantów - powiedział w środę PAP lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

W środę Morawiecki podkreślił, że przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, więc jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. "Dlatego zapraszam wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę" - napisał premier na Twitterze. Spotkanie odbędzie się w czwartek o godz. 11.00.

Bosak w środę w rozmowie z PAP poinformował, że będzie reprezentował klub Konfederacji podczas czwartkowego spotkania. "Uważamy że mechanizm relokacji należy odrzucić. Natomiast chcemy też rozszerzenia referendum o cztery pytania związane z tym, jaką rząd polski prowadzi politykę migracyjną" - powiedział.

Chodzi o pytania: Czy Pan/Pani popiera wprowadzanie ułatwień i uproszczeń w wydawaniu zgody na pobyt w Polsce dla imigrantów z państwo odmiennych kulturowo dla polski np. państw islamskich?; czy Pan/Pani popiera projekt MSZ który zakłada przyjmowanie do Polski co najmniej 400 tys. imigrantów rocznie.

Lider Konfederacji ocenił, że Polska potrzebuje odpowiedzialnej polityki migracyjnej a nie "jakiejś hipokryzji, którą uważamy, że prezentują premier Morawiecki i (przewodniczący PO Donald) Tusk".

"Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Wczoraj o karach finansowych z niego wynikających mówiła Komisarz Ylva Johansson" - dodał szef rządu.

We wtorek unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson odwiedziła włoską wyspę Lampedusa, gdzie podczas konferencji prasowej - odnosząc się do niedawnego szczytu UE w Brukseli - uznała, że "wielkim sukcesem" było to, że tylko dwa kraje, Polska i Węgry sprzeciwiły się przedstawionym propozycjom w sprawie relokacji migrantów.

"Propozycja przewiduje relokację, ale nie jest ona obowiązkowa. To, co jest obowiązkowe, to solidarność" - oświadczyła, cytowana przez Ansę. Jednocześnie sprecyzowała: Solidarność uczyniono obowiązkową na drodze legislacji. A zatem daje to Komisji nowe narzędzie. Jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację musi płacić, nie tylko krajom, które są pod presją, ale także krajom trzecim. "Nauczyliśmy się, że wszystko to, co opiera się na dobrowolności jest trudne do osiągnięcia, ale to procesy długie i bezpieczne" - oceniła Johansson.