K. Bosak: Konfederacja prezentuje rozsądne pytania referendalne

Pytania referendalne są sformułowane w sposób widocznie chytry, przewrotny i cwany. Konfederacja prezentuje rozsądne pytania, które można by zadać – powiedział w czwartek w Sejmie szef koła poselskiego Konfederacji Krzysztof Bosak.

W czwartek Sejm zajmuje się wnioskiem rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

"Zacznijmy od tego, że jako konfederacja popieramy referenda. Referenda jako zbadanie rzeczywistej opinii obywateli o tym, jaką linię rządzenia powinien przyjąć rząd. Przez osiem lat rządów PiS, mając do wyboru wiele strategicznych wyborów w polityce europejskiej, migracyjnej, energetycznej, przemysłowej czy transportowej, PiS ani razu skorzystać z tego instrumentu nie chciał" - mówił Bosak.

Ocenił, że dla jego ugrupowania jest to "najzupełniej jasne, że referendum to próba polaryzacji społeczeństwa podczas kampanii wyborczej i narzucania tematów, które socjolodzy pracujący dla PiS uznali za wygodne".

"W mojej ocenie te pytania są sformułowane w sposób widocznie chytry, przewrotny i cwany. Społeczeństwo finalnie zauważy tą waszą przewrotność i stracicie na tym"- kontynuował.

Wskazał, że płynące z opozycji głosy przeciwko referendum to histeria. "Zrobienie referendum, nawet z głupimi pytaniami, nie jest końcem demokracji. Nie przesadzajcie, bo ośmieszacie się w oczach społeczeństwa" - powiedział.

"Konfederacja prezentuje zdrowy rozsądek i zachowuje chłód w osądzie tej sytuacji. Od początku to właśnie Konfederacja prezentuje rozsądne pytania, które można by zadać" - podkreślił. Bosak zaprezentował też alternatywne, stworzone przez Konfederację pytania referendalne. Pierwsze, jak wyjaśnił, miałoby brzmieć: Czy popiera pan/pani wypłacanie świadczeń socjalnych imigrantom? "Nie bójcie się o to zapytać, najwyżej usłyszycie, że nie. Dalej będziecie rozdawać pieniądze wszystkim, którzy tu przyjadą z Azji i Afryki" - stwierdził Bosak.

"Druga nasza propozycja: czy popiera pan/pani waloryzację świadczenia 500 plus do 800 plus? Polacy już zaznali waszego dobrodziejstwa w postaci podniesienia składki zdrowotnej i antypolskiego ładu" - mówił, zwracając się do rządu.

Jak wyjaśnił, trzecie proponowane przez Konfederację pytanie miałoby brzmieć: Czy popiera pan/pani ograniczenie możliwość korzystania z gotówki? "Dokleiliście to do przepisów covidowych" - mówił.

Czwarte pytanie referendalne w ocenie Konfederacji powinno brzmieć: Czy popiera pan/pani zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035 roku? "Chcecie wykończyć normalną motoryzację i Polacy tego nie popierają" - zakończył Bosak.