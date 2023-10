K. Bosak (Konfederacja): Przyjmiemy zaproszenie prezydenta i weźmiemy udział w konsultacjach

Jest teraz czas na rozmowy polityczne. Do prezydenta należy ważna misja przeformowania nowego rządu. Jeżeli będzie zaproszenie, to przyjmiemy je i weźmiemy udział w konsultacjach – powiedział w czwartek PAP lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

W czwartek na stronach Kancelarii Prezydenta opublikowano komunikat, w którym czytamy, że "w przyszły wtorek i środę (24-25 października), na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w X kadencji Sejmu". "Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach" - dodano.

Zdaniem lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka, prezydent powinien przedstawić misję tworzenia rządu przedstawicielowi większości parlamentarnej. "Żadna partia nie wyłoniła samodzielnej większości po wyborach, w związku z tym rolą prezydenta jest rozpoznanie, gdzie ta większość jest" - stwierdził.

"W drodze konsultacji, prezydent po pierwsze poznaje stanowiska sił politycznych co do koalicji, po drugie - na podstawie rozpoznanych stanowisk - wyrabia sobie opinię, gdzie krystalizuje się większość sejmowa, co jest obecnie niejasne" - dodał Bosak.

We wtorek PKW podała wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. PiS zdobył w nich najwięcej mandatów w Sejmie - 194; kolejna jest Koalicja Obywatelska z 157 mandatów i Trzecia Droga z 65 mandatów. W niższej izbie parlamentu znalazły się jeszcze dwa komitety - Lewica z 26 mandatami i Konfederacja z 18 mandatami.